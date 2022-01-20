Новый повод для роста цен: Госдума поддержала проект правительства о применении кассовых аппаратов на рынках

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает применение контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказались голосовать за документ, обратив внимание на его противоречивость, неподготовленность и коррупционную составляющую, а также опасность появления очередного повода для роста цен.

В частности, депутат от КПРФ Нина Останина подчеркнула, что главной целью законопроекта является сокращение теневого оборота, но кабинет министров не представил конкретных показателей, которых планируется добиться. «Удивительно от представителя Минфина сегодня не услышать было ни одной цифры. А скажите – сегодня этот «теневой» оборот сколько составляет? Мы его насколько сократим? Почему вы считаете, что этим законом будем бороться с теневым оборотом, если от государственных структур сейчас передаем контрольные функции по сути управляющим компаниям, и он будет уже определять, сколько квадратных метров нарисовать этом предпринимателю – 15 или 14,9? Это закон, который имеет под собой огромную коррупционную составляющую», – заявила парламентарий.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Федот Тумусов также обратил внимание, что для полноценного обсуждения законопроекта необходимы конкретные цифры. «По оценкам некоторых экспертов, 38% всей экономики страны находится в так называемом «теневом» секторе. Особенно активно мы это наблюдаем в период пандемии в предприятиях общественного питания, в розничной торговле. Под разными предлогами расчеты ведутся только за наличные средства, и мы все понимаем, почему это делается. Может быть, государство специально закрывает глаза для того, чтобы предприятия малого бизнеса каким-то образом в это сложное время выживали. Есть расчеты у правительства, сколько недополучают из-за «серой» экономики бюджеты муниципалитетов и РФ в целом?» – повторно обратился к представителю правительства Тумусов.

В ответ заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что не может представить достоверные сведения. «Я затрудняюсь сказать. На данный момент этот «теневой» сектор достоверно оценить не представляется возможным, поэтому достоверных расчетов сейчас нет», – сказал он.

Депутат от КПРФ Евгений Бессонов со своей стороны констатировал отсутствие обоснования для принятия законопроекта. «В результате вашей деятельности (правительства) количество малых предпринимателей в прошлом году уменьшилось на около 600 тысяч. Вы сейчас не отвечаете ни на один вопрос депутатов. Спрашивают, на сколько еще будет уменьшено количество предпринимателей, если они потратят деньги на эти кассовые аппараты. Вы не отвечаете. Еще один вопрос – какое количество средств надо на кассовые аппараты и сколько предпринимателей мы еще потеряем? И почему приоритеты вы расставляете неправильно? Вам президент сказал – бороться с нищетой. Вы сами нищих плодите… а у нас олигархи – Абрамович покупает самолет 350 млн долларов, Тиньков спокойно рассчитывается с Минфином США – 500 млн долларов… Когда вы займетесь налогообложением тех, у кого полно денег, когда вы займетесь олигархами?», – возмутился Бессонов.

Выступая от фракции КПРФ, депутат Сергей Казанцев попытался сам ответить на вопрос, на который не знает ответа замглавы Минфина РФ. «Отвечу на вопрос – почему люди идут одеваться на рынке, а не идут в магазины? Потому что это те люди, которые живут на прожиточный минимум. У них нет денег, чтобы пойти в магазин. Это надо понимать. Продавец должен заложить в стоимость товара аренду помещения либо его амортизацию, коммунальные услуги, и таким образом вырастает цена товара. И люди согласны терпеть мороз, идти в снег на этот рынок, в дождь, когда летом кусают комары, слепни, но они одеваются там, потому что у них просто нет денег – они считают каждую копейку. И когда мы предлагаем ввести эти кассовые аппараты, а это 54 тысячи рублей, потом еще ежегодное обслуживание, потом эти же продавцы будут обязаны платить за обслуживание, за то, что их на входе проверяют – есть ККТ и как он работает – это все приведет к тому, что товары станут дороже. И эти люди, которые живут на прожиточный минимум, будут вынуждены платить еще больше», – пояснил он.

«Ведь есть же у нас олигархи, пусть они заплатят в бюджет, если не хватает денег. Но нельзя брать с нищих. Давайте как просит президент – сначала поборем бедность и только потом уже будем вводить ККТ на уличных рынках», – подчеркнул Казанцев.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева, в свою очередь, обратила внимание на проблему с реализацией продукции мелких фермеров, которые из-за этого законопроекта могут оказаться в патовой ситуации. «Для меня было откровением, что оказывается «теневой» оборот у нас связан с торговлей морковкой и картошкой на ярмарках выходного дня и на рынках – это вот основной источник теневых доходов, что в общем-то странно. Здесь полное противоречие. С одной стороны, мы говорим о том, что должны облегчить и упростить работу малых предпринимателей – вводим специальные налоговые режимы, патенты, упрощенные системы и возможность легализации для самозанятых, а затем говорим – для того, чтобы мы вас контролировали, хотя налоги мы все равно взимаем по различным упрощенным системам, давайте еще ККТ. Зачем, если все равно налог будет платиться по упрощенному режиму или по патентам?» – констатировала она.

«Малый фермер производит – он не может одновременно торговать и производить. Как правило, их обслуживают такие же мелкие, розничные торговцы, иногда мелкие оптовые торговцы. Именно они и присутствуют на этих рынках. Они не находятся на упрощенном сельхозналоге. Но если они исчезнут, то те, кто производит, окажутся в сложной ситуации, потому что для них основная проблема всегда была и остается – это сбыт своей продукции. И они как-то вот этот сбыт наладили благодаря и ярмаркам выходного дня, и розничным рынкам, благодаря вот этим мелким оптовым торговцам», – отметила Дмитриева, предложив голосовать против такого законопроекта.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов со своей стороны предложил разработчикам документа сначала подготовить экономическое обоснование, и только после этого выносить документ в Госдуму. «Очень серьезный вопрос и очередной слабый вариант представления докладчиком – это я не знаю, это мы не считали… Так посчитайте! Потом приходите сюда с вопросами, которые могут действительно сотрясать судьбы миллионов людей в сложных экономических условиях, пандемических условиях – денег у людей нет, а вы вот так гладко на бумаге написали, как это часто бывает – забыли про овраги. А где настоятельная просьба, которая всегда звучит к правительству, о пилотном проекте? Задумали какую-то реформу – проведите пилот на одной области, на одном регионе, узнайте последствия, посчитайте эффективность, а потом распространяйте на всю страну», – подчеркнул депутат.

«Закон сырой с благими намерениями, как вы правильно сказали: поставить под контроль «Черкизоны». А они не исчезли, они в каждом городе есть. И «Садоводы», и «Фудсити», в разных только объемах. Так и начните с них, давайте вот там наведите порядок, а потом тогда 15-метровые ларечки, лоточки – в общую очередь. Потому что правила, исполнение начинается всегда вот с этих малых, мизерных предпринимателей, а до больших не добраться. Причины те же самые – коррупция, взятки… мафия – она не исчезла никуда и к ним как-то не смеют подобраться, боятся их огорчить… Не надо вестись на поводу у правительства, которое приходит и вот так «через губу» здесь с нами общается – куда вы денетесь, все равно проголосуете?! Не будем голосовать», – заключил Нилов.

В итоге большинством голосов депутатов «Единой России» законопроект по применению ККТ на розничных рынках был принят в первом чтении. Предполагается, что документ после утверждения вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Москва, Мария Соколова

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