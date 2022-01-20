«Просто болтовня и живопырки»: думская оппозиция раскритиковала правительство РФ

В правительстве РФ нет плана реального развития страны, а предлагаемые проекты являются «просто болтовней» на фоне вывода капитала за рубеж. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, комментируя сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента проект закона об уточнении статуса резидента территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах.

Коломейцев обратил внимание, что никто в правительстве до сих пор не сделал анализ эффективности введения льготных режимов. «Мы тонем в мелкотемье… У меня есть анализ, который я вручил молодому министру [экономического развития РФ Максиму] Решетникову, председателю правительства [Михаилу Мишустину], что вся эта болтовня вокруг институтов развития, ТОР – просто болтовня. Потому что есть несколько инструментов, фундаментально влияющих на развитие любой страны. Первый – это бюджетная политика. Если вы не планируете бюджетные инвестиции в развитие, никакой частник вкладывать не будет. Потому что вы же как государство как раз даете маяки, куда надо вкладывать. Если государство вкладывает, значит и я пойду рядышком. А если вы не вкладываете, а хотите, чтобы я вкладывал, и меняете свои диспозиции каждый год, как же я буду вкладывать, если у меня куча соседей, которые хотели вложиться и прогорели? Вы ведь проанализируйте!» – пояснил парламентарий.

«Мы превратили в бурьян наше население. Извините, за такое грубое сравнение. У нас 3,5 млн наших граждан находятся на постоянной удаленной вахте. Это люди, в основном, 38-42 лет. У нас 62 млн, по данным Академии наук, находятся в ежедневной вахте – 4-5 часов в дороге из периферии, моногородов, сельских территорий в столичные города, в которых есть, что охранять, и есть, чем торговать», – констатировал Коломейцев.

При этом депутат отметил, что в правительстве нет реального плана развития страны. «Сегодня мы с вами инвестируем в десять офшоров – данные, подписанные [Антоном] Силуановым (глава Минфина), за три года – 15 трлн только дивидендами вывезли в десять офшоров. Мы должны понимать, что если Минэкономразвития не займется развитием страны и пространственным ее развитием, то ничего не будет. Потому что вот эти «живопырки» – вот аналогичный закон вы предлагали по Курилам – почитайте, почти до запятой одинаково», – сказал он.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что на развитие страны сильное влияние оказывает кредитно-денежная политика. «Кто же под такие проценты возьмет заемные средства на пять лет, чтобы построить предприятие? Но посмотрите, где ЗВР (золотовалютные резервы) – 631 млрд долларов, в основном, вкладываем тем, кто объявил нам санкции. Давайте посмотрим Фонд национального благосостояния – рекомендую посмотреть на сайте Минфина, где размещены средства. Вот они – инвестиции!» – заявил Коломейцев.

«Почему Минэкономразвития под разговоры о благоприятном инвестиционном климате до сих пор не предложило условий, чтобы нам было невыгодно вкладывать в их валюту и в их экономики, а строить свою. Поэтому мы не можем пустой закон поддержать», – заключил Коломейцев.

Несмотря на критику, Госдума в итоге приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект по уточнению статуса резидента территорий опережающего развития в моногородах. Документ уточняет основания для признания юридического лица резидентом ТОР.

Москва, Мария Соколова

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