«Дайте хотя бы черновики»: правительство РФ уличили в затягивании решения проблем с высокотехнологичными лекарствами

Правительство РФ тормозит выполнение задач по сбережению населения, которые были определены президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня в Госдуме на заседании круглого стола по законодательным аспектам обращения в РФ высокотехнологичных лекарственных препаратов. Как было заявлено, проблем в этой сфере очень много, но кабинет министров их не решает, не выполняя даже поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

В частности, депутат Госдумы Александр Петров, курирующий в нижней палате парламента этот вопрос, обратил внимание на противоречия в законодательстве РФ и Евразийского экономического союза (ЕвразЭС). «Самая большая проблема на сегодня в части законодательного трактования – это документы, подписанные, в том числе, РФ в рамках ЕвразЭС. У нас первая коллизия между законом об обращении лекарственных препаратов и законом о медицинских клеточных продуктах в трактовке вышедшая из решения ЕвразЭС. Они по-иному частично трактуют то, что мы приняли в двух федеральных законах. И нам очевидно нужно будет привести к правилам ЕвразЭС или ЕвразЭС переубедить», – отметил он.

При этом парламентарий отметил, что никакого движения в этом вопросе нет, хотя срок исполнения поручения премьер-министра Михаила Мишустина истекает 1 февраля. «Мне хотелось бы, чтобы мы вместе с правительством дальше наконец-то начали двигаться в этом вопросе. Вопрос взаимного признания крайне серьезный, особенно с точки зрения высокотехнологичных лекарственных препаратов. Это вопрос жизни наших людей, потому что время у нас существенно изменилось…» – констатировал он, обратив внимание на сложную ситуацию с пандемией коронавируса.

«Мы пока идем по поручению, которое дал председатель правительства ряду министерств, пока чувствую, мы двигаемся… я даже не понимаю, как? Потому что срок исполнения – 1 февраля, а мы даже черновиков не видели. Пациентские организации тоже не видели. А мы с вами договорились, что любую законодательную норму мы обсуждаем, прежде всего, с пациентскими организациями, с профессиональными сообществами и только после общественного обсуждения мы можем его выносить для работы и отточки уже с юристами. Поэтому, мне кажется, нам нужно попросить правительство вот по решению нашего круглого стола, прежде всего – ну дайте черновики хотя бы, дайте поработать с этим вопросом», – подчеркнул Петров.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев со своей стороны отметил важность проблемы в рамках целей, поставленных главой государства. «Пациент сейчас другой – он зачастую знает раньше о клинических исследованиях, чем врач-профессионал, потому что открытая информация. Их не интересуют проблемы, которые мы обсуждаем. Им нужен препарат сейчас – для спасения своего ребенка или себя. Именно это должно подстегивать нас к формированию цивилизованной системы. Мы можем бегать от суда к суду, от решения президента к решению президента. Но я думаю, что президент от нас ждет выстраивания четкого механизма обеспечения данной группы препаратов. Мы не можем, говоря о национальных целях развития РФ, где у нас поставлено увеличение продолжительности жизни, жизнесбережения, не упоминать о роли инновационных, высокотехнологичных препаратов, потому что они как раз позволяют реализовывать эти поставленные цели», – пояснил он.

Вместе с тем Жулев отметил, что регулирование должно быть выработано также для препаратов, которые производятся в промышленных объемах и в научных лабораториях. «Дискуссия между препаратами, которые производятся индустрией и в академических центрах – нам нужно и то, и другое… Главное – чтобы регулированием мы не убили эти инициативы», – сказал он, подчеркнув, что речь идет о жизни пациентов.

Москва, Мария Соколова

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