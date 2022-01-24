Полномочия России в ПАСЕ снова оспорили. Москва надеется на здравый смысл

Сегодня представители Литвы и Украины выразили протест против полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во время открытия зимней сессии организации. Глава российской делегации Петр Толстой в ответ заявил, что при любом ущемлении в правах депутаты из РФ покинут ПАСЕ.

Как уточняется в сообщении на сайте ассамблеи, во время открытия сессии представитель Украины Евгения Кравчук подала протест по процедурным основаниям, который поддержали не менее десяти членов ПАСЕ. При этом парламентарий из Литвы Эмануэлис Зингерис выступил с отводом по существу при одобрении порядка 30 голосов. В итоге было принято решение, что вопрос будет рассмотрен комитетами ассамблеи.

Комментируя ситуацию, вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил внимание, что «друзья из Прибалтики и Украины» каждый год в первый день зимней сессии ПАСЕ оспаривают полномочия российской делегации. «Наша позиция остается неизменной: любой ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», – подчеркнул он, выразив надежду «на здравый смысл наших европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов».

Предполагается, что ПАСЕ обсудит полномочия России в среду, 26 января.

Москва, Мария Соколова

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