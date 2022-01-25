Дестабилизация и деградация: Госдума отказалась снять с рассмотрения проект ликвидации в России местного самоуправления

Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти вынесен на рассмотрение Госдумы неподготовленным и дестабилизирует ситуацию в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители думской оппозиции сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Как считают депутаты, новая система власти ликвидирует местное самоуправление и закрепляет деградацию партийно-политической системы.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Александр Терентьев обратил внимание, что в Алтайском крае порядка 380 депутатов от партии в представительных органах власти выступают против законопроекта. «Все депутаты однозначно говорят о том, что нарушается главный принцип, высказанный президентом нашей страны, о максимальной близости представительной власти к населению, живущему у нас в стране. Это первое и главное. Следующее – то управление, которое складывается на сегодня, муниципальное управление на местах, – оно максимально приближено к населению нашей страны. Люди вовлечены в процесс управления. И что забирает главное законопроект, который вносится, – он фактически устраняет людей, забирает их ответственность, их обязанность участвовать в своей жизни. Забирается масса функций у представительной власти на местах», – подчеркнул он.

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов поддержал коллегу. По его мнению, этот законопроект – «большая ошибка», поскольку «ликвидирует местное самоуправление в России и продолжает деградацию партийно-политической системы».

«Руководитель региона – губернатор практически при принятии этого закона может сместить любого главу и избранного депутата муниципального образования по абсолютно легко прогнозируемым с точки зрения такой задачи критериям… Под это можно подвести – под неисполнение и под неэффективность – любого неугодного главу муниципального образования. Поэтому наша фракция категорически будет против данного законопроекта», – подчеркнул Миронов.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев, в свою очередь, обратил внимание, что сейчас происходит «процесс превращения местного самоуправления в местное государственное управление». «Конечно, можно и так управлять территориями, но здесь возникают достаточно серьезные риски. И, прежде всего, это отчуждение между властью и народом», – пояснил он.

«Очевиднейшее противоречие (законопроекта) с 12 статьей Конституции, в которой говорится, что местное самоуправление входит в систему госвласти и в пределах своих полномочий самостоятельно. Вот для того, чтобы каким-то образом обойти эту конституционную норму, введено новое понятие «публичной» власти. Что это такое – никто из юристов толком объяснить не может, но, как мы видим в расшифровке, речь фактически идет о выстраивании вертикали власти. Никогда еще вертикаль власти не работала в интересах местного самоуправления... Она работает эффективно только в одном случае – в условиях военного времени. Во всех остальных случаях, она дает такой эффект, что перегружает саму систему власти и за любым вопросом приходится обращаться на прямую линию к президенту. Мы это видим, как это происходит у нас в стране последние 20 лет, когда из глухой сибирской деревни девочка дозвонилась к Владимиру Путину, и вот президент решает вопрос, чтобы у нее в школе оказался компьютер. Это доказательство того, что местное самоуправление деградирует. И это достаточно тревожный симптом, потому что это именно тот уровень власти, который наиболее приближен к населению и, соответственно, чаще других сталкивается с проблемами, которые наши граждане хотят решить прямо немедленно и сейчас», – констатировал Матвеев.

При этом депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны подчеркнул, что его фракция будет настаивать «на снятии законопроекта с рассмотрения как неподготовленного». «Это все равно, что срубить у дерева корни. Потому что в 2003 году, принимая 131 закон (регламентирует вопросы местного самоуправления)… как сейчас помню, принимали в ночь, и тоже продавливали – фактически уничтожили четверть сельсоветов. Сейчас фактически, если закон оставить так, как он есть, фактически упраздняются низовые звенья. Для справки скажу, во Франции – одна четверть Красноярского края, 36 тысяч 750 органов местного самоуправления, в Германии – более 30 тысяч. Швейцария, в которой некоторые соавторы (законопроекта) имеют владения, там тоже развито местное самоуправление. У нас же фактически предлагается лишить людей возможности обращаться по злободневным вопросам, а за тридевять земель ехать за любой справкой. Мы считаем, что это недопустимо и относится к законам, дестабилизирующих нашу страну в тяжелое время обострения международной ситуации», – заключил Коломейцев.

Однако предложение коммунистов о снятии с рассмотрения законопроекта поддержано не было. Большинством голосов депутатов «Единой России» было принято решение оставить документ в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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