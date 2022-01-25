Госдума одобрила законопроект о санкциях против иностранцев

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила втором чтении поправки в законодательство, которые расширяют применение санкций за нарушение прав россиян на любых иностранцев, независимо от гражданской принадлежности.

Законопроектом предлагается предусмотреть применение мер санкционного характера не только к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан РФ, но и к иным гражданам иностранных государств вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также к лицам без гражданства.

Среди санкционных мер, которые предусмотрены законом, – запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на российской территории находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

При этом, как пояснила пресс-служба Госдумы, законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности в РФ, и не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление за рубеж.

Москва, Светлана Антонова

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