Госдума согласилась ужесточить наказание за побои

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления с применением насилия.

Согласно действующему законодательству, за нанесение побоев виновный в первый раз наказывается по ст. 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10-15 суток. За повторные побои наступает уже уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные – до шести месяцев или арест сроком до трех месяцев. При этом, если побои наносятся уже, например, третий раз, нарушителя снова привлекают к административной ответственности.

Согласно поправкам в законодательство, за побои, которые совершаются в третий и более раз, преступнику будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные – до одного года, ограничение свободы до одного года или арест сроком до шести месяцев, пояснили в пресс-служба Госдумы.

Вместе с тем депутаты поддержали в первом чтении изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым потерпевшие от побоев будут освобождены от уплаты пошлины при подаче заявления в суд о возмещении вреда – в том числе в том случае, когда побои квалифицируются как административное правонарушение.

Побоями считаются повреждения, не причинившие вреда здоровью человека, например ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей и другое.

Москва, Светлана Антонова

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