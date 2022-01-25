«Эта оптимизация выльется в хаос»: Госдума поддержала перестройку вертикали власти

Сегодня Госдума со скандалом одобрила в первом чтении проект закона о новых общих принципах организации органов власти местного самоуправления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть представителей думской оппозиции отказалась поддерживать этот документ, который, по их мнению, ликвидирует систему местного самоуправления и возвращает Россию в беспредел начала 1990-х годов.

Жаркая дискуссия началась уже при утверждении повестки дня пленарного заседания нижней палаты парламента. В частности, депутат от КПРФ Евгений Бессонов сравнил ситуацию с отозванным после принятия в первом чтении резонансным законопроектом о QR-кодах. «Мы здесь с вами поднимали вопрос о снятии закона о QR-кодизации. Вы не услышали, «единороссы», но после вас правительство сняло этот законопроект с рассмотрения. Сейчас примерно такая же ситуация. Посмотрите, что происходит – захват концернами колхозов уничтожил практически экономическую базу в сельском хозяйстве. Вы же уничтожили личные подсобные хозяйства – выпаса забрали, «Меркурии» ввели. Молодежь сейчас не загонишь в село. Этим законом вы сейчас забираете социальные вопросы в селе. Мы что – хотим голым село оставить что ли? Поэтому этот вопрос просто необходимо снимать с рассмотрения. Этот закон уничтожит последнюю жизнь в нашем селе», – заявил коммунист.

Депутат от КПРФ Олег Михайлов со своей стороны обратил внимание, что в республике Коми, которую он представляет, многие сельские и городские поселения высказались категорически против такой реформы, как и представители городов Заполярья и Крайнего Севера.

«Вами предлагается использовать в организации местного самоуправления не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, соответственно, муниципалитеты, население которых в несколько раз меньше, чем население соседнего, будут укрупнены. Как вы говорите – будут объединены, а фактически ликвидированы сельские городские поселения. В республике Коми, как и во многих других регионах РФ, расстояние от некоторых поселений до райцентра измеряется сотнями километров. Как местная администрация будет решать вопросы местного значения, находясь в сотне километров от этой местности?» – обратился Михайлов к разработчикам законопроекта, напомнив, что президент РФ Владимир Путин назвал местное самоуправление школой демократии.

При этом депутат от КПРФ Ренат Сулейманов привел конкретные данные, которые, по его словам, могут свидетельствовать о масштабе будущего кризиса. «Мне представляется, что вы до конца не представляете масштаб бедствия, который инициируется этим законом. На сегодняшний день в РФ 23 тысячи 323 муниципальных образований. Из них 19 тысяч 72 являются сельскими поселениями, которые вы предполагаете оптимизировать. Муниципальных районов, которые останутся в результате вот этой реформы, неважно, сколько она будет длиться, 1 тысяча 733. То есть, вы не в 2 раза уменьшаете количество муниципальных образований, вы уменьшаете их минимум в 10 раз. А еще предполагается и объединение районов, создание округов – это коснется, как минимум, 100 тысяч депутатов муниципальных, которые обделяются сегодня. Вот о чем идет речь, о каком масштабе преобразований», – пояснил Сулейманов.

В свою очередь депутат от КПРФ Алексей Куринный привел в пример негативные последствия оптимизационных реформ в других сферах. «Оптимизация здравоохранения уже прошла, оптимизация образования прошла – с очень нехорошими результатами, теперь придет оптимизация местного самоуправления. В данном случае сколько вы планируете сэкономить, высвободить чиновников с точки зрения подхода по всей России?» – обратился парламентарий к автору законопроекта.

«Та система, которую вы выстраиваете, – это простая система: нет денег, нет кадров – упрощаем. Она работает в военное время, в кризисное время при условии надлежащей ответственности: не справился – в тюрьму, навредил – расстреляли. В мирное время работают только сложные системы, равновесные системы, системы саморегулирующиеся, к которым еще не приблизился наш 131 закон (действующий закон о местном самоуправлении), но какие-то шаги в этом направлении были. Фактически вы сегодня выдергиваете стержень саморегулирования и переводите все в такую централизованную систему», – подчеркнул Куринный.

Критика прозвучала также со стороны ЛДПР, которая зачастую в Госдуме выступает в поддержку позиции исполнительной власти. В частности, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский на брифинге перед пленарным заседанием заявил, что закон «очень плохой, будем всячески критиковать его, во втором чтении обязательно поправки внесем». «Отменяем сельские и районные муниципалитеты. Упраздняется 170 тысяч сельсоветов… если бы было уже цифровое деление страны, ну люди справку получить – где-то 10 км, где-то 200, где-то 600 км… Как он поедет справку получит? Депутатов там было по 10 в каждом, значит – 170 тысяч депутатов избираться не будут. Губернатор по этому закону предлагает кандидатов на выборы главы района. Кого он предложит – подхалима, родственника, свояка, с кем сидел когда-то при советской власти да успел убрать эту информацию. Все время сужаем демократию. Везде отказ от выборов, и мэры городов, и губернаторов потом уберут, а потом можно будет и Госдуму – квоты давать на нужные партии, и партия будет подавать нужное количество… дешевле будет», – заявил Жириновский.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева со своей стороны обратила внимание на «целый ряд системных противоречий в данном законе». «Структура муниципальных образований полностью оторвана от административно-территориального деления – об этом прямо сказано в законе. Второе. В целях пресловутой оптимизации фактически ликвидируются два низовых уровня, которые существовали испокон веков. Последний уровень публичной власти – это городской или муниципальный округ, по-старому – уезд. Нет ни волости, ни сел, ни деревень. То есть, Россия так никогда не управлялась со времен реформ Александра Второго. Фактически у нас теперь будет меньше местного самоуправления, чем 150 лет назад. И, наконец, третье. Полная чехарда с разделением функций представительной и исполнительной власти в муниципальном образовании», – подчеркнула Дмитриева.

Вместе с тем, депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов, в свою очередь, отметил, что у каждого закона есть свой заказчик и свои цели. «Люди говорят – власть неэффективна, дайте ей денег, чтобы она строила дороги, жилье, решала экологические проблемы… Этого нет! Вместо этого, мы снова предлагаем какую-то очередную перестановку. Вы сами говорите – 131-й закон переделывают-переделывают, никак он не работает этот закон. И этот не будет работать! Про оптимизацию сегодня говорили. Какие еще слова подходят? Ликвидация местного самоуправления. Есть еще слово – оккупация. Могу сказать, что этот закон приведет и к этому явлению», – считает депутат.

«Открытая цель такая, что в один уровень оптимизируем – все будет более эффективно, люди будут понимать… Ровно с этими словами Павел Владимирович [Крашенинников, автор законопроекта] предыдущий закон 131-й защищал. Сегодня еще более запутывается эта система местного самоуправления. Поэтому есть скрытые цели. Кто является выгодоприобретателем этого закона? Безусловно, региональная власть, губернатор. Мы с вами видим, как политическая вертикаль нанизывается на исполнительную вертикаль. Что будет дальше? Дальше, коллеги, будет то, от чего мы с вами уходили примерно 30 лет назад – от того, что на местном уровне никто не мог сказать «нет»… Представительная власть убирается из поселений. Кто туда придет? Свято место пусто не бывает, криминальные авторитеты возьмут эту роль на себя... Ситуация будет выходить из-под контроля, и вот эта оптимизация выльется в тот хаос, который будет решать потом гораздо сложнее, как показала оптимизация здравоохранения», – констатировал «эсер».

«В законе предусмотрено, что территориальные органы власти могут быть. Они просто переименуются – будут подчинены губернатору и будут выполнять свою роль декоративную, потому что денег, тут сказали – про деньги речь не идет. Не будет там новых финансов в местном самоуправлении. Для чего это делается? Для того, что есть заказчик, видимо, который хотел бы избавиться от протестов при реализации тех или иных проектов. Мусорные полигоны, захват водоемов будет происходить. Вырубка парков, лесов – вот что будет происходить, когда местное сообщество не имеет возможности, защищенной депутатами местных советов, сопротивляться этим вещам. Вот скрытая цель этого законопроекта», – подчеркнул Кузнецов.

При этом парламентарий обратил внимание, что этот законопроект «один из важнейших в этом созыве Госдумы, потому что он перекраивает существующую систему, и делает это неудачно».

«Очень важно, что местное самоуправление должно иметь право сказать «нет». И в том, что глава местного поселения может сказать чиновнику – вы меня сюда не ставили, не вам меня снимать – это очень хорошее достижение сложной цивилизации, когда люди решают вопросы не снятием, не дубинками, а контактированием, решением, поиском согласия, дискуссией. Все это убирается благодаря этому законопроекту. Хочу еще раз напомнить, к чему привела оптимизация здравоохранения, образования и к чему приведет оптимизация, ликвидация местного самоуправления. «Справедливая Россия – За правду» предлагает голосовать против», – заключил Кузнецов.

Тем не менее, после продолжительного обсуждения проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления был принят в первом чтении. Предполагается, что основная его часть вступит в силу с 2023 года. При этом до начала 2028-го будет длиться переходный период к одноуровневой организации местного самоуправления. Среди других кардинальных изменений законопроект предлагает не территориальный принцип устройства местной власти, а привязку к численности населения.

Москва, Мария Соколова

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