«Затягивают петлю на нашей шее»: Госдума поддержала план правительства РФ по «удушению» малого и среднего бизнеса

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении предложенные правительством РФ поправки в закон об электроэнергетике, которые предполагают переход на полную компенсацию затрат сетевым компаниям по технологическому присоединению устройств до 150 кВт. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции заявили, что это нововведение в итоге приведет к разорению малого и среднего бизнеса, что соответствует целям Запада по «удушению» России.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов заявил, что его фракция выступает «категорически против», так как предложение правительства РФ «удушает малый, средний, аграрный бизнес».

«Мы тут часто вспоминаем разные цитаты… Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны. Сейчас мы живем в эпоху капитализма, причем хищнического. И вашим законом предлагается из этого капитализма хищнического вычесть электрификацию всей страны для простых людей, для малого и среднего бизнеса. Что получим? Получим феодализм! Феодализм вы хотите организовать нам развитой, монополистический, олигархический – какой угодно. Вот куда вы двигаете! Это в условиях, когда нам санкции невиданные со дня на день обещают, когда ЦБ радует повышением тарифной ставки и тарифов. Одна за одной напасти идут, и вот подключились сетевики-энергетики. И они еще подкручивают вот здесь гайки в угоду своих интересов. А кто организовал, если не правительство, этот эксперимент под руководством знаменитого [Анатолия] Чубайса по развалу энергетической системы страны. Не надо было верить этому Чубайсу, вот такие дары приносящему. Теперь, когда дебет с кредитом не сходится, находится решение – а давайте переложим это на плечи простых потребителей, самых мелких производителей, ладно бы крупный-прекрупный бизнес… нет, теперь будут платить все – 5 тысяч за один киловатт. Что вы делаете?» – заявил он.

«Посмотрите: для крестьян особенно, которые занимаются сегодня импортозамещением, – 750 тысяч! Где у вас будут появляться новые фермы, предприятия? Вы их убиваете этим законом! Денег нет у сетевиков… поищите в карманах тех, кто разваливал систему, кто сегодня отправляет – конъюнктура есть. В Китай, Финляндию, Украину отправляют электроэнергию – там найдите эти деньги, найдите в закромах и кубышках эти деньги. Не смейте трогать производителей, хотя бы тех, которые кормят. Думать о доме нужно, о хлебе, о «борщевом» наборе. Инфляция галопирующая, а они закручивают гаечки… И называется корректировка?! Не лукавьте! Против категорически», – подчеркнул Нилов.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны отметил, что его фракция «поддержит предыдущего оратора в той части, что не поддержит этот закон». «Вот мы сейчас рассматриваем угрозы, которые стоят перед Россией. Мы считаем, что ваши решения ложатся в канву действий наших оппонентов, которые все уже затягивают петлю на нашей шее. Мне кажется, что нам с вами надо проревизировать – 5 трлн потратили на институты развития, которые все в минусе, но непотопляемы... 360 млрд рублей – «Роснано» – пшик. А где то, что нам обещали от «Роснано»? 167 млрд от «Сколково» – нет, [Леонид] Меламед (гендиректор «Роснано») – в США и ряд топ-менеджеров тоже там», – пояснил он.

«Если посмотреть другие институты развития, если посмотреть дивиденды, вывезенные в офшорные компании, могу показать за подписью [Антона] Силуанова (глава Минфина РФ) за 3 года – 15 трлн, дивиденды! А сколько прибыли? Вы ведь приняли, половина вашей фракции («Единая Россия») приняли закон о возможности оставления валюты, вывезенной за кордон. 80 млрд – раз и вывезли только за прошлый год в части невозврата», – заключил Коломейцев.

Тем не менее, в итоге законопроект был утвержден. Документ предусматривает, что с 1 июля 2022 года затраты сетевым компаниям на осуществление технологического присоединения заявителей с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт будут компенсироваться на 50%. С 1 января 2023 года такая оплата на 100% ляжет на потребителя.

Москва, Мария Соколова

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