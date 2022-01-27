«Взорвать ситуацию и вызвать хаос»: США готовят для России казахстанский сценарий, используя Киев как детонатор

США используют Украину, чтобы вызвать хаос в России по аналогии с кризисом в Казахстане – вплоть до отставки главы государства. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский военный эксперт Константин Сивков. По его оценке, в ближайшее время стоит ожидать введения очень серьезных санкций против РФ со стороны Вашингтона.

«Сейчас Украину заставляют начать конфликт – в первую очередь, США. Потому что им жизненно необходим конфликт на Украине для того, чтобы ввести масштабные санкции против России – там они уже подготовлены. За счет этих санкций они надеются взорвать ситуацию в России и принудить к отставке нашего президента и вызвать хаос в стране, подобный сценарию в Казахстане. Поэтому они заставляют Украину начать боевые действия с тем, чтобы был повод для введения санкций», – пояснил эксперт.

Сивков также обратил внимание, что Киеву невыгодно начинать боевые действия, но подготовка к ним идет. «[Владимир] Зеленский (президент Украины) воевать не хочет, потому что ему гарантий участия НАТО и США на стороне Украины в войне против России не дано. Более того, было заявлено, что США и НАТО ограничатся чисто экономическими санкциями. И в этих условиях начинать военную авантюру для Зеленского смерти подобно. У него жуткий призрак [Михаила] Саакашвили (экс-президент Грузии) перед глазами – Саакашвили сейчас сидит в грузинской тюрьме по обвинению в госизмене. Зеленскому будет хуже. Поэтому он не хочет начинать войну, как и его команда. Но войска подтягивают на тот случай, если вдруг все-таки придется начать военные действия под давлением США», – уточнил он.

«Сейчас на территории Украины находятся силы спецопераций США и Великобритании. Они могут устроить теракты на территории России или на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые принудят начать военные действия. Поэтому Украина продолжает наращивать группировки сил, но пока на данном этапе они воевать не хотят. Тем более, поступили данные, что даже обстрелы прекратились», – отметил Сивков.

Как считает эксперт, ситуация такова, что мир оказался на пороге очередного витка усиления военной напряженности с учетом того, что США и НАТО, судя по всему, отклонили предложения России по гарантиям безопасности.

«Предложения России были фактически отметены. Ответ был письменный закрытый, но, исходя из предварительных разговоров, скорее всего, они были полностью отметены. И, соответственно, надо ожидать сейчас действий со стороны России. То есть, что-то в ближайшее время будет. Там особо изучать нечего в этом письменном ответе, поэтому я полагаю, что мы стоим на пороге очередного витка усиления военной напряженности и в ближайшее время под любым соусом будут предприняты очень серьезные санкции против России, против политических фигур и крупного бизнеса России со всеми вытекающими отсюда последствиями», – заключил военный эксперт.

Стоит отметить, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сегодня заявил, что Киев продолжает подготовку к наступательной операции на территорию Донбасса.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ответ Североатлантического альянса на предложения России по европейской безопасности включает Украину и ситуацию вокруг нее и призвал Москву к деэскалации обстановки. Он также отметил, что Россия должна вывести «свои силы из Украины, Грузии и Молдавии, где они развернуты без согласия этих стран» и сообщил, что НАТО усиливает свое присутствие в регионах Балтийского и Черного морей.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки со своей стороны заявила, что в случае нападения РФ на Украину администрация США будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.

Москва, Мария Соколова

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