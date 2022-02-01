«Никто не хочет войны»: премьер-министр Венгрии сообщил Путину о настроениях в ЕС

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию стал отчасти европейской миссией мира. Об этом сам политик сообщил президенту РФ Владимиру Путину на переговорах в Кремле. Орбан заверил, что никто в ЕС не хочет войны.

Венгерский премьер назвал вопрос безопасности «самым волнительным». «Мой сегодняшний визит – это отчасти еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение на выгодных соглашениях», – цитирует Орбана пресс-служба Кремля.

Также венгерский премьер поблагодарил главу российского государства за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и в обеспечении энергетической безопасности, назвав 2021 год «самым успешным» в отношениях между двумя странами. «Мы благодарим вас за то, что в результате сотрудничества с Россией в вакцинной сфере 900 тысяч граждан Венгрии были привиты вашей вакциной. Благодарю от сердца», – отметил он.

«С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, точнее, газовый кризис, очень важно было заключение упомянутых долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы могли их подписать. И в ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», – сказал Орбан.

В ответ Путин также обратил внимание на заключенные ранее газовые контракты между странами. «Должен сказать, что эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, – они, конечно, результат прежде всего вашей работы. И в этом смысле важно не только то, что стабильные будут обеспечены поставки до 2036 года, важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», – подчеркнул президент РФ.

Венгерская компания MVM подписала долгосрочное соглашение с «Газпромом» в сентябре 2021 года. Контракты заключены на 15 лет, и предусматривают поставки в Венгрию до 4,5 млрд кубометров российского газа ежегодно в обход Украины.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»