Силуанов признал, что инфляция окажется выше предварительных ожиданий

Прогнозы Минэкономразвития о росте инфляции в России до 5,9% по итогам 2022 года отражают текущие реалии. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Изменение параметров инфляции будет с 4% до 5,9% (в 2022 году), по оценке Минэкономразвития. Хотя все эти оценки пока предварительные, это не официальные прогнозы, но они отражают реалии», – цитирует главу Минфина «Интерфакс».

Минэкономразвития в начале февраля представило в правительство обновленную оценку по инфляции на 2022 год, которая была повышена с 4% до 5,9%.

По данным Росстата, с начала года к 4 февраля потребительские цены в России выросли на 1,16%. Из расчетов статистического ведомства следует, что годовая инфляция в РФ на 4 февраля ускорилась до 8,8% с 8,73% на конец января.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»