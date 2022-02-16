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Среда, 16 февраля 2022, 18:03 мск

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Силуанов признал, что инфляция окажется выше предварительных ожиданий

Прогнозы Минэкономразвития о росте инфляции в России до 5,9% по итогам 2022 года отражают текущие реалии. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Изменение параметров инфляции будет с 4% до 5,9% (в 2022 году), по оценке Минэкономразвития. Хотя все эти оценки пока предварительные, это не официальные прогнозы, но они отражают реалии», – цитирует главу Минфина «Интерфакс».

Минэкономразвития в начале февраля представило в правительство обновленную оценку по инфляции на 2022 год, которая была повышена с 4% до 5,9%.

По данным Росстата, с начала года к 4 февраля потребительские цены в России выросли на 1,16%. Из расчетов статистического ведомства следует, что годовая инфляция в РФ на 4 февраля ускорилась до 8,8% с 8,73% на конец января.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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