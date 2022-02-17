Подорожает, минимум, на 30%: туроператоры предупредили россиян о резком росте цен на летний отдых

Подорожание летнего отдыха для россиян в этом году по некоторым направлениям может составить до 50%, а стоимость курортов Турции может вырасти в цене в два раза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, по сравнению с прошлым годом стоимость турпоездки при раннем бронировании увеличилась в среднем на 15%.

«Цены выросли, если сравнивать цены раннего бронирования этого года и прошлого. Акция раннего бронирования действует до конца марта… Буквально с первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето по завершению этих акций увеличится минимум на 30%, а на некоторых направлениях может быть даже на 50%», – уточнила она.

Ломидзе обратила внимание, что особенно тревожит ситуация с Турцией. «Там серьезно выросла себестоимость (туристического) продукта из-за роста цен внутри самой страны – на топливо, на все, назовем их так, комплектующие, от которых зависит себестоимость. И ожидается, что в апреле цена может вырасти в 2 раза», – подчеркнул она.

Вместе с тем исполнительный директор АТОР отметила, что на внутренних направлениях такого скачка цен не ожидается, по крайней мере, сейчас. «Посмотрим, что будет в марте», – сказала она.

Комментируя перспективы открытия других популярных зарубежных направлений, Ломидзе отметила, что пока никто не понимает, что будет с пандемией. «Есть обоснованные опасения, что ограничения могут сохраниться даже после того, как реально пандемия закончится. Это неприятные опасения, я вам скажу. С другой стороны, мы видим, что снимают и серьезно облегчают очень многие европейские страны порядок въезда и пребывания иностранных туристов… Российские граждане с туристическими целями туда официально въехать не могут. Но впервые, наверное, за полтора года появилась надежда, что в 22 году мы дождемся открытия любимых европейских стран. Сложно сказать, когда именно. Может быть, это произойдет в сентябре. Мы надеемся, что пораньше», – пояснила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, поездки в Таиланд, как и некоторые другие направления, в числе которых Индонезия и Бали, будут возможны, если будут увеличены объемы перевозок туристов.

Москва, Мария Соколова

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