Новый повод для взлета цен: маркировка добавит 75 рублей к розничной стоимости каждой единицы товара

Обязательная маркировка товаров, запланированная правительством РФ, приведет к очередному взлету цен. К такому выводу пришли представители московского делового сообщества на встрече с участием уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Как сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, одним из самых болезненных вопросов дискуссии стала обязательная маркировка товаров. Ранее Титов предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову приравнять предприятия общественного питания к конечным потребителям и тем самым снять с них обязанность участвовать в контроле маркировки. Участники отрасли предупредили, что маркировка продовольственных товаров (с 1 сентября 2022 года станет обязательной) ляжет на общепит непосильной нагрузкой. Для исполнения всех требований участия в системе «Честный знак» каждому мелкому кафе придется нанимать дополнительных сотрудников и брать в аренду дополнительные площади. Основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов считает, что это нововведение приведет к тому, что 95% ресторанного рынка станут нарушителями.

В то же время, как прозвучало на встрече, для многих видов розничной торговли маркировка тоже станет непосильным бременем. Председатель совета директоров АО «Планета увлечений» Борис Кац считает, что россиянам придется приготовиться к новой волне подорожания товаров.

«Мы посчитали, во что с учетом всех организационных расходов выливается стоимость маркировки единицы товара при его движении по цепочке – производитель/импортер, федеральный оптовик, региональный оптовик, розница. Получилось 75 рублей за единицу. В нашей сети 80% товара стоят меньше 150 рублей, то есть рост цены будет минимум в полтора раза. А это товары для творчества, то есть собирать ребенка в школу будет существенно дороже. Это при том, что контрафакт у нас может быть примерно в 2-3 артикулах на 10 тысяч. Да, игру «Монополия» иногда подделывают. И кажется, есть на рынке какие-то поддельные электросамокаты. И это все», – отметил Кац.

По итогам обсуждений предприниматели предложили установить четкий критерий: если в группе товаров основной товар стоит в рознице меньше 1000 рублей, вводить маркировку нельзя. В противном случае «Честный знак» станет фактором раскрутки инфляции.

«Система маркировки была и остается для экономики палкой о двух концах, – подытожил дискуссию Титов. – С одной стороны, она помогает бороться с контрафактом, с другой – может, в случае непродуманных решений, лечь непосильным бременем и на малый бизнес, и на кошелек потребителя. Надеюсь, что в диалоге с Минпромторгом мы сумеем найти разумный баланс».

Москва, Светлана Антонова

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