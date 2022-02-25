Кредиты подорожают: Банк России сообщил об экстренных мерах

Банк России объявил о приостановке до 30 июня ограничений на полную стоимость потребительского кредита для заемщиков, что будет стимулировать ограниченное повышение ставок. Как пояснил регулятор в официальном сообщении, эта и другие меры должны способствовать стабильности работы банковской системы.

«В целях обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами Банк России, пользуясь правом, предоставленным частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении кредитором договоров потребительского кредита (займа). При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК) и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам. Решение вступит в силу с момента официального опубликования нормативного акта Банка России. Срок действия меры – 30 июня 2022 года», – уточнил ЦБ.

Вместе с тем Банк России для расширения возможностей системно значимых кредитных организаций управлять своей ликвидностью вводит послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности до конца текущего года.

Вместе с тем ЦБ уточнил, что не будет применять меры воздействия за снижение фактического значения норматива как при фактических оттоках денежных средств, так и в силу обесценения стоимости высоколиквидных активов, а также ограниченной возможности пролонгации договоров привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней с одновременным погашением ранее привлеченных долгосрочных обязательств.

«В текущей ситуации повышенной волатильности и реализации мер по сохранению финансовой устойчивости кредитным организациям целесообразно рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Это является обязательным в случае, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость)», – подчеркивается в сообщении ЦБ.

При этом регулятор до конца текущего года не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности, и разрешит страховщикам, как и банкам, до конца года использовать фиксированную величину курсов иностранных валют – по состоянию на 18 февраля – для расчета обязательных нормативов.

Москва, Светлана Антонова

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