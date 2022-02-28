Биржевой курс евро взлетел выше 110 рублей, доллар – дороже 100

Сегодня на валютном рынке на фоне ужесточения западных антироссийских санкций отечественная валюта снова переживает новый серьезный обвал. Судя по данным Мосбиржи, курс евро превысил отметку 110 рублей, доллар продается дороже 100 рублей, что стало рекордным значением за всю историю.

К 10:49 мск европейская валюта достигала 107,35 рублей, американская – 95,48. К 11:11 мск «американец» подорожал до 100,9625 рубля, евро – до 113,52.

Напомним, сегодня официальный курс доллара составляет 83,5485 рубля, евро – 93,5994.

По решению Банка России торги на фондовом рынке могут открыться в 15:00 мск.

Ранее сегодня регулятор поднял ключевую ставку до 20%, что, как считают в ЦБ, должно стабилизировать финансовую систему. В заявлении Центробанка говорится, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Центробанк считает, что благодаря росту ключевой ставки можно будет «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Накануне Евросоюз принял решение заморозить активы Центробанка РФ. Под запрет попали операции с любыми лицами, представляющими российский регулятор. По оценкам Еврокомиссии, эта мера затронет около половины международных резервов ЦБ. Сегодня о введении санкций против Банка России объявил британский минфин. Лондон решил запретить операции, связанные с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и российским Минфином. Эти рестрикции были введены в рамках нового санкционного пакета в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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