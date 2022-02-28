«Путь дальнейшего удавления бизнеса»: Борис Титов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов негативно оценил решение Банка России о повышении ключевой ставки до 20%. По его мнению, это «путь дальнейшего «удавления» бизнеса.

«ЦБ повысил ставку до 20%. Никогда не было, и вот опять. В самое ужасное время, когда в результате санкций российский бизнес опять «на фронте», ЦБ выбирает путь его дальнейшего «удавления» ради мифической идеи связанной денежной массы на депозитах. Кто сегодня будет держать деньги в рублях ради 20% прибыли, когда рубль уже подешевел на 20%? И, прямо скажем, перспективы не очень. Есть ли желающие? Но поднимая ставку, ЦБ уничтожает российские предприятия, а значит, и рабочие места. А что все же важнее – финансовые капиталисты, банки или реальные производства и зарплаты людей?» – говорится в заявлении бизнес-омбудсмена, распространенное его пресс-службой.

В то же время Титов призвал Центральный банк ввести мораторий на ухудшение условий кредитования из-за падения оборотов бизнеса. По его оценке, если не установить для банков временные ограничения на ухудшение условий кредитования для малого и среднего бизнеса, в ближайшее время он может начать разоряться.

«ЦБ уже разрешил коммерческим банкам не ухудшать условия кредитования корпоративных заемщиков, несмотря на нормативы резервирования, однако этого недостаточно, – уверен Титов. – Нужен прямой запрет на такое ухудшение. Сложное время требует решительных действий, в противном случае эффект окажется непредсказуемым».

«Мы очень рассчитываем на то, что малый и средний бизнес не останется за бортом чрезвычайной программы экономического противодействия новым, очень серьезным вызовам. Ковенанты в договорах прямо сейчас применяться не должны, потому что в экономике все взаимосвязано, и нельзя спасать одну ее часть (финансовый сектор), игнорируя другую», – пояснил бизнес-омбудсмен.

Титов также обратился к предпринимателям России с призывом «сохранять спокойствие и не впадать в панику». «Чем больше ажиотажа будет на рынке, тем хуже для всех нас. Главное – сохранить свое дело и рабочие места. Это и ваше будущее, и будущее людей, и их семей, которые у вас работают. Если вы производите товары или услуги для потребительского рынка, вам легче. Пока у людей есть сбережения – они покупают. Но не используйте сиюминутные дисбалансы на рынке, чем больше нестабильности, тем хуже каждому из нас. Понимаем, что будет тяжело, но давайте попробуем сохранить цены на свою продукцию на то время, пока это физически возможно», – заявил бизнес-омбудсмен.

Москва, Светлана Антонова

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