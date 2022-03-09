Запад пытается «расчеловечить» все русское: мирное соглашение с Киевом вряд ли решит украинскую проблему

Демилитаризация и денацификация Украины невозможна без «зачистки» киевской политической элиты и при сохранении Владимира Зеленского на посту президента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, мирное соглашение вряд ли решит проблему с Украиной – Запад при содействии националистов попытается продолжить политику, направленную на уничтожение всего русского.

Скориков обратил внимание, что в нынешней ситуации есть несколько ключевых проблем, одна из которых заключается в противоречивых заявлениях, которые звучат из Москвы. «Президент Путин заявил о том, что Зеленского не собираются свергать, он легитимно избранный президент. Цели денацификации, демилитаризации должны быть доведены до конца. Как это сделать на практике? Не представляю, как это возможно при сохранении Зеленского… Это противоречивые заявления», – пояснил он, добавив, что глава российского государства все же оставил путь для маневра, заявив, что «в случае, если киевский режим будет усердствовать в сопротивлении, не будет соглашаться на демилитаризацию и денацификацию, то встанет вопрос о существовании украинской государственности вообще».

С другой стороны, как отметил эксперт, Запад при содействии киевского режима, затягивающего переговорный процесс с Москве, явно пытается спровоцировать массовые бунты внутри России. «Украина отметает предложения (России) просто вчистую, и до сих пор находится в иллюзии, что на земле еще можно переломить ситуацию при помощи своих союзников НАТО… Они рассчитывают на попытку бунта внутри РФ. Для этого накладываются все эти санкции: персональные, на яхты Усманова – до «Макдональдса»… Они действительно думают, что вот эти санкции, жесткая риторика, информационное проникновение, прежде всего, через соцсети в российское общество, в умы молодежи, поспособствуют внутреннему бунту в России, который перерастет в какое-то гражданское противостояние, и этот украинский вопрос превратится уже в вопрос существования РФ», – уточнил Скориков.

По его оценке, еще одна проблема заключается в том, что «любые переговоры при сохранении не то что действующего режима, а вообще идеологии бандеровщины, нацизма, а на самом деле – украинства вообще, лишь оттянет неминуемую атаку Украины на Россию» в перспективе.

«При сохранении вообще украинства мы все равно вернемся к этой же проблеме через 10 лет, через 20-30, как бы эта денацификация ни была проведена. Советский союз такую денацификацию, дебандеризацию провел. Тем не менее, в 91-м году просто по щелчку пальца откуда-то повылазили из этих схронов, из подполья бывшие работники КПСС, учителя, врачи – особенно на Западной Украине. И сейчас идеология бандеровщины – «украинского Пьемонта», как они говорят, уже распространилась и на Киев, и на Харьков и так далее. То есть, к сожалению, сейчас нужно понимать, что это олигархическая западная оккупированная власть, которая заигрывает с уличной бандеровщиной, пытается расчеловечить не режим Путина, Россию, а вообще все русское окончательно. И даже применяет такие методы манипулирования архетипичным сознанием… Вот идея в отечественной войне – о том, что кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, они пишут, цитируя Александра Невского – русского князя, что как бы абсурд… То есть, они пытаются преобразовать коллективную память о войне – национально-освободительной, отечественной – против России. И это действительно очень хорошо ложится на постсоветское мышление граждан Украины», – пояснил Скориков.

Как считает эксперт, подписание мирных «соглашений, принуждений, ультиматумов при разгроме даже группировки ВСУ – не завершит операции». «Что делать с этими мародерами, с бандитами, которые вышли из тюрем, простыми даже гражданами, которые опьянели реально созданием политической нации?... У нас на глазах создается политическая украинская нация, создается на крови. Вот этим и занимается – нации строительством в этой ярости противостояния – господин Зеленский… Это идея стоящих за ним Запада», – заключил Скориков.

Москва, Мария Соколова

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