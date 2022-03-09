«Это принципиально»: Россия наглядно показала Западу, что стала великой державой

Россия с помощью спецоперации на Украине продемонстрировала Западу, что является великой державой, а не сырьевым придатком либерального мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин в видеокомментарии на своем Youtube-канале.

Эксперт обратил внимание, что отношение России к внешним факторам радикально изменилось по сравнению с предыдущим периодом. «Дело в том, что Россия до сих пор исходила от одного из трех видов отношения к жизни. Вид первый – советский. То есть, вокруг нас есть братские народы, которые могут заблуждаться, которых обижают и так далее, но с которыми надо дружить, уважать и учитывать их мнение. Вариант второй – оголтелых либералов, что Россия есть дальняя сырьевая периферия либерального мира и, соответственно, она должна слушаться. И, наконец, вариант третий, что Россия – это есть маленький осколок старой империи, у которой имеются какие-то представления, что ей чего-то можно, но тем не менее, она должна учитывать внешние факторы и особо не рыпаться», – пояснил Хазин, подчеркнув, что действия всех участников процесса, в том числе на Украине, «укладываются в один из этих стереотипов», хотя Россия уже вернула себе статус империи.

«Одни говорят, что поскольку Россия – это сырьевой придаток либерального мира, она должна слушаться. Другие говорят, что поскольку Россия уже не великая держава, а обломок, то она должна оставить свои амбиции. Третьи говорят – ребята, вы что, на Украине ваши братья, и поэтому не нужно их обижать и тд и тп. Фокус состоит в том, что Россия вернула себе статус великой державы, и начала себя вести и будет себя вести дальше – как империя», – констатировал эксперт.

Как отметил Хазин, «империя признает только другие великие державы и исключительно в зоне взаимодействия». «На своей территории она (империя) устанавливает правила сама. Те, кто пытается сопротивляться, бывают жестоко наказаны. В случае с Украиной – восемь лет Украине объясняли, что нехорошо убивать собственных граждан, нехорошо развивать нацистские идеи и вообще нехорошо, являясь зоной ответственности и составной частью империи, вести себя так, как будто бы у вас начальник – Вашингтон», – уточнил он.

При этом Хазин обратил внимание, что Российская империя еще до времен СССР всегда была очень лояльна к присоединившимся к ней государствам, но не в тех случаях, когда на подконтрольной территории устанавливались какие-то «свои правила». «Например, Ногайской орде много раз объясняли, что не нужно воровать русских людей и продавать их в рабство. В конце концов, Ногайскую орду ликвидировали. Вот давайте отдадим себе отчет – империя приняла решение, что украинское государство в том виде, в котором оно существовало, более на границах России существовать не может. Все попытки Зеленского или еще кого-то вести переговоры – типа, ладно, так и быть, мы признаем Крым и Донецкую и Луганскую республики – забудьте, признавать будет некому», – подчеркнул он.

По его мнению, на территории Украины теперь могут быть созданы несколько лояльных России государств. «Могут возникнуть два государства, может возникнуть три государства, пять государств, но все эти государства будут лояльны России, и будут полностью подчиняться тем правилам, которые мы установим», – подчеркнул он.

«Это принципиальная вещь, которую многие не понимают – особенно на Западе. Всё – закончилась ситуация, при которой мы – сырьевой и маргинальный придаток великой либеральной империи. Во-первых, либеральной империи больше нет, а, во-вторых, мы не придаток, а великая держава. Точка! Я понимаю, что психологически это невероятно сложно, почти невозможно, но будет именно так», – заключил Хазин.

Москва, Мария Соколова

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