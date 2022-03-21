«Дебандеризация» и самоочищение: Украину опасно оставлять в нынешнем виде

Украина после спецоперации Минобороны РФ не должна сохраниться в нынешнем виде, иначе ее русофобская «бандеризация» вновь будет неизбежна в перспективе 5-10 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на заседании экспертного круглого стола в Москве. Как считают аналитики, потребуется реальная интеграция РФ, Белоруссии и денацифицированной Украины.

В частности, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев обратил внимание, что зарождение русофобии на Украине имеет глубокие корни. «Украина – это, наверное, то зеркало, в которое Россия смотрится и в значительной степени видит себя. Потому что все проблемы, что мы обсуждаем, – берем за скобки внешний фактор, геополитический и так далее – в значительной степени это порождение наших внутренних проблем… Мы имеем дело с таким явлением, как «смердяковщина», которое находится внутри нас. То есть, вот этот герой Достоевского из «Братьев Карамазовых», который говорил, что он всю Россию ненавидит, и жалеет, что Наполеон в свое время не завоевал как бы нацию... Так вот – это явление является нашей внутренней болезнью. И только через самоочищение, которое будет проходить через возрождение самоуважения к себе, к своему народу, к своей стране, к своей истории, культуре – только таким образом мы сможем преодолеть те разрывы наши ментальные, цивилизационные, которые столь трагически и ярко проявились сегодня в украинской истории», – подчеркнул Пантелеев.

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин со своей стороны отметил общность проблем для России, Белоруссии и Украины как единого народа, и подчеркнул, что, не разобравшись с корнями проблемы, решить ее невозможно. «Смердяков – это образ, не на пустом же месте Достоевский его создал. А давайте вспомним Тютчева, который писал о русофобии правящего класса России. А если ты что-то ненавидишь, то дальше возникает – во имя чего – самооправдание, идеальный образ. Для большинства – это был идеальный Запад, для кого-то – утопия прекрасного коммунистического общества, а для кого-то на территории Малороссии – а давайте-ка мы создадим утопию прекрасной, независимой от этой ужасной «лапотной» Московии Украины – извечно украинского государства, пропитанного ненавистью к России. Почему ненависть главный отличительный признак всей этой «бандеровщины»? Да потому что все это ответвления общероссийской русофобии, которая сформировалась в 19-м веке», – констатировал он.

Как считает Шишкин, правящий класс Украины при развале СССР поставил русофобию во главу угла, потому что понял, что подаренная «самостийность» может исчезнуть «как снег по весне» при изменении ситуации в Москве. «30 лет воспитывали поколение за поколением в звериной ненависти ко всему русскому. Это отвечало интересам хозяина, который гарантировал их независимость и сохранность вывезенных средств, наворованных на Украине… Украина была классической олигархической республикой, вся власть там принадлежала олигархам. Кто-нибудь из «западенцев» олигархов на Украине видел? Ну так, Балога чуть-чуть, с какого-то бока, и то – это мелкота. Вся власть была у других людей. Подавляющее большинство олигархов были еврейской национальности, и они финансировали вот этих «нациков», которые убивали их соплеменников», – пояснил он.

Эксперт полагает, что нынешний разгул фашизма на Украине – прямое следствие распада Советского союза. «Для того, чтобы совершился «майдан» 14-го года, – впрочем, и первый тоже – сначала должен был майдан случиться в Москве в 91-м году. В 91 году в Москве совершился «майдан», который разрушил Советский союз. Это породило самостийную Украину, которая независимо от должностей президентов, превращалась в анти-Россию, просто-напросто по логике событий, потому что иначе удержать им власть над этой территорией было нельзя», – отметил он.

По его оценке, вне зависимости от того, какой будет Украина в будущем, в первую очередь, нужно запускать интеграционные процессы. «Если мы оставим отдельно Украину… пройдет 5-10 лет и будет все то же самое. Потому что сама логика самостийной Украины будет рождать идеологию: чем мы отличаемся от русских, почему мы отдельные? Точно так же, как Белоруссии. Потому что мы один народ, и для того, чтобы мы существовали в разных государствах, нужно обоснование. А если еще под это будут, естественно, подливать бензинчик в виде любых неограниченных долларовых и евровых вливаний, то мы увидим просто-напросто новое появление все той же «бандеровщины», – считает он.

«Это сейчас самое главное – запустить реальные процессы интеграции всех трех ветвей русского народа в одном политическом образовании. Каким оно будет? Это не означает поглощение Украины или Белоруссии. С Белоруссией, например, мы находимся в разных государствах, но у нас есть реальная интеграция, которая и является главным препятствием для «бандеризации» Белоруссии», – подчеркнул Шишкин.

Москва, Мария Соколова

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