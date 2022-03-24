«Угар русофобии»: вербовка ближневосточных боевиков на Украину грозит обернуться угрозой для всего мира

Западные государства, помогающие киевскому режиму вербовать боевиков на Ближнем Востоке для ведения боевых действий на Украине, создают террористическую угрозу для всего мира, в первую очередь, для самого Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, такая деятельность противоречит Венской конвенции 1961 года.

«Эта операция осуществляется в тесной координации западных спецслужб и СБУ. По сути, мы сталкиваемся с очередной попыткой определенных кругов за Западе приручить ближневосточных радикалов, направить их разрушительную энергию в русло борьбы с нашей страной, да в принципе с мировым порядком, который основан на международном праве», – констатировала Захарова.

При этом официальный представитель МИД России обратила внимание, что «англо-саксонских геополитических инженеров не останавливают провальные итоги предшествовавших экспериментов подобного рода». «Вот этот угар русофобии, видимо, начисто лишил их памяти об 11 сентября 2001 года, о терактах в Лондоне, других европейских столицах, о тысячах их соотечественников, которые погибли в Ираке, о позорном бегстве из Афганистана. Они надеются, что вот этот украинский опыт окажется успешным, что там им наконец-то удастся воспитать послушных террористов, которые будут им подчиняться в дальнейшем. Такие иллюзии были на протяжении десятилетий у западного мира. Они вскармливали их, а потом те ударяли по собственным создателям, жестоко, кроваво», – подчеркнула она.

«Кстати, чтобы понимать, для ввозимых на Украину боевиков с Ближнего Востока мы все на одно лицо. Они абсолютно не будут думать – перед ним представитель Вооруженных сил России или украинец, венгр, поляк, еврей, грек. Они будут упиваться насилием, которое им будет предоставлено со стороны вербовщиков… Мы вновь предупреждаем, заигрывание с террористами к хорошему не приведет. Тот, кто натравливает бешенную собаку на своего соседа, рискует сам быть порванным ею», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»