Светить шевронами не будут: военный эксперт Рожин опроверг прибытие «ЧВК Вагнера» в Донецк

Вагнеровцы не станут пиариться просто так, заявил военный эксперт Борис Рожин, комментируя фото мужчин в Донецке с отличительными шевронами.

Снимки бойцов с нашивками «Wagner Group» опубликовал у себя в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, вооруженные мужчины были сфотографированы у гостиницы Park Inn.

Военный эксперт Борис Рожин выразил уверенность, что на снимок попали ненастоящие бойцы «ЧВК Вагнера». По его словам, эти люди не будут пиариться и светить шевронами.

«Что же касается возможного нахождения «ЧВК Вагнера» на Украине, то их задействование вполне возможно на юго-востоке страны и в ходе операций на Левобережье, где богатый боевой опыт этих людей, полученный на различных ТВД, будет, прямо скажем, весьма полезным. Но вполне понятно, что эти люди пиариться просто так и светить шевронами не будут, за них как правило говорят практические результаты», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Военный блогер Владлен Татарский ранее напомнил, что у бойцов «ЧВК Вагнера» вообще нет опознавательных знаков. Он усомнился, что вагнеровцы стали бы охранять гостиницу и позировать для фото.

Москва, Екатерина Попова

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