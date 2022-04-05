«Нет никакой перспективы – латаете дырочки»: в Госдуме раскритиковали Минфин и Банк России за продолжение политики МВФ

Министерство финансов РФ и Банк России продолжают политику Международного валютного фонда (МВФ), которая лишает отечественную экономику возможности перестроиться в условиях западных санкций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, уже настал час «Ч», который требует хотя бы частичного перехода на мобилизационную экономику.

«Уже настал час «Ч». Мне кажется, что вы (Минфин) лукаво не хотите ответить на вопрос о причине постоянной закредитованности консолидированных бюджетов, которые колеблются от 2,5 до 3 трлн в течение значительного времени, порядка 7-8 лет… У нас госдолг в целом составляет уже почти доходную часть нашего бюджета. Да, он рассрочен, но это ж мы в кредит, в долг живем… И самое страшное, что у нас бюджетная обеспеченность в десятки раз разнится, и нет никакой перспективы у большей половины субъектов», – пояснил парламентарий.

Коломейцев обратил внимание, что не решены главные задачи, которые поставили перед Россией западные санкции. «Вам наконец-то надо понять, что нам без перехода хотя бы на частично мобилизационную экономику и на понимание, как нам перестроить производительные силы с учетом санкций, как нам возродить бОльшую часть местной промышленности, как нам компонентную базу возродить – это же без вас (Минфина) невозможно сделать. А вы с Центробанком продолжаете старую МВФ-вскую политику. Как минимизировать доступ к финансовым ресурсам наших тех, кто вам налоги платит?», – подчеркнул депутат.

«Вы все время латаете дырочки. Вы нам долго рассказывали по бюджетному правилу, какое вы благо делаете, делая нам большой ФНБ (Фонд национального благосостояния). И где он теперь? Вы вместе с [главой Банка России Эльвирой] Набиуллиной вывезли значительную часть золотовалютных резервов, которые у нас отняли, а вы сегодня опять чем занимаетесь? Вместо того, чтобы заморозить их, вы сегодня… третий день обсуждаете, как же вам очередные 2 млрд заплатить по купонным и другим долгам. Вы, наверное, пересмотрите эти вопросы, чего ж мы туда опять хотим все платить, хотя они у нас арестовали значительную часть валютных ресурсов. А своим не хотите, вот тем голым-босым-нищим, которые выживают – памятник должны поставить нашим муниципалитетам, которые на 90% дотационные, а вы на них свалили неподъемную ношу», – подчеркнул парламентарий.

«Мне кажется, что Минфину надо отказаться от старых лекал и переходить к новой финансово-экономической бюджетной политике», – заключил Коломейцев.

Напомним, ранее депутат Коломейцев предлагал Госдуме вернуться к вопросу об отставке главы Банка России. В поддержку такой идеи выступали также представители фракции «Справедливая Россия – За правду». Тем не менее, президент РФ Владимир Путин предложил нижней палате переназначить Набиуллину на новый срок. Как ожидается, Госдума примет решение о кандидатуре на пост главы регулятора уже в апреле.

Москва, Мария Соколова

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