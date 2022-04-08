«Безумие и безответственность»: действующий киевский режим никогда не подпишет мирный договор с Москвой

Нынешний киевский режим никогда не подпишет мирное соглашение с Россией, считает заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог Иосиф Дискин. По его оценке, уровень безумия и безответственности действующих властей Украины сравним с действиями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом эксперт сказал на пресс-конференции в Москве.

«Глубоко убежден, что соглашения между Россией и Украиной достигнуто не будет и никогда не будет подписано. Уровень безумия и безответственности тех, кто считает себя властями на Украине таков, что они предпочтут также, как в свое время Саакашвили, подвешенную ситуацию, неопределенность границ, давление на Россию через длительный период санкций, чем подписание… Перед ними маячит пример того несчастного депутата-участника первой делегации переговоров с Россией. После того, как он вышел и сказал, что, ребята, давайте займемся разумной оценкой, его просто СБУ застрелило», – пояснил Дискин.

При этом политолог обратил внимание, что коллективный Запад намеренно подогревает конфликт на Украине – штабную роль взяла на себя Великобритании. «Стратегическое планирование конфликта на Украине сосредоточено в руках Великобритании. Великобритания со своим влиянием, разведкой и так далее, конечно, взяла на себя штабные функции разжигания конфликта», – отметил эксперт.

Как считает Дискин, некоторый оптимизм для России может вселять критическая ситуация в Европе, которая способна повлиять на ход украинских событий. «Важнейшим фактором, который противостоит такой негативной сентенции, является, конечно, ширящиеся внутриполитические напряжения в странах Европы. Просто никто не хочет мерзнуть, никто не хочет голодать. Я очень внимательно следил за заседанием Совета безопасности (ООН) по Украине, и еще раздаются голоса Африки и Азии, которые опасаются массового голода из-за того, что два крупнейших экспортера зерна – Россия и Украина – сокращают такие поставки зерна, подсолнечного масла и так далее. А в целом, угроза голода и без того была велика», – подчеркнул он

«Не зря же делегация Объединенных Арабских Эмиратов – где Украина, а где Эмираты – приехала в Россию с нижайшей просьбой заканчивать конфликт. Понимаю, почему Орбан предложил Будапешт в качестве конференции с участием Франции, Германии – для того, чтобы попытаться сблизить позиции», – заключил Дискин.

Москва, Мария Соколова

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