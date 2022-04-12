«Что делать с посредниками?» В Совфеде сомневаются, что ограничение торговой надбавки остановит рост цен

Законопроект об ограничении торговой надбавки на социальные продовольственные товары не выше 10% может не оказать существенного влияния на их стоимость в магазинах. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня прозвучало на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как пояснили сенаторы, документ не учитывает, что на конечные цены значительно влияют посредники-перекупщики.

Представляя законопроект, сенатор Сергей Митин отметил, что цены на продовольственные товары первой необходимости «во многом растут за счет торговой надбавки, которую делают предприятия торговли и посредники». «На наш вопрос ответил руководитель «Росрыболовства»: (в ценах) на рыбу четко (набавляется) 50%: 30% – посредники, 20% – торговые сети… Вот цены на песок сахарный, на гречку – ведь они все были сделаны еще до начала той санкционной борьбы и, собственно, никаких экономических предпосылок для их увеличения нет. Все, что увеличилось, – это только увеличилось за счет посредников и торговли», – пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что в данном случае разговор именно об ограничении торговой наценки, в том числе, без учета транспортной составляющей, которая также может влиять на конечную стоимость для потребителя, и предложил поддержать законопроект.

Между тем в ходе обсуждения члены комитета обращали внимание, что есть «случаи, когда торговые сети специально создают посредников». В частности, сенатор Людмила Талабаева со своей стороны отметила, что вклад посредников в повышение цен довольно существенный. «Вот вы назвали цифру, что 30% увеличение продукта идет от посредника, а торговые сети имеют право увеличивать только на 10%. А что делать с посредниками? Вот я знаю у рыбаков – они продают рыбу практически по себестоимости, особо не наживаясь. Но учитывая, что есть несколько посредников – рыбак ничего не получает, а посредники получают. Совершенно правильная конечная цель этого законопроекта, но вы сами сказали о том, что посредники есть, и они где-то 30% (к конечной цене) дают. А иногда и несколько посредников. А что с ними делать?» – обратилась Талабаева к представляющему документ сенатору.

В ответ Митин пояснил, что документ решает вопрос только о торговой надбавке, а посредник – ответственность производителя. «Конечно, вкладывать туда еще и посредников, я думаю, это не совсем будет правильно. Потому что вообще это ведь прерогатива производителя. Ты вообще сам определяешь – у тебя какой посредник и что он делает. И вообще, первый вопрос у меня к тем же рыбакам: а почему вы тогда сами не продаете, сами находите этого оптовика? Это вопрос такой – он имеет место быть, но давайте мы его рассмотрим отдельно», – сказал он.

Комментируя мнения сенаторов, глава комитета Совета Федерации Алексей Майоров пояснил, что при реализации новых правил о торговой наценке возможны сложности, которые потребуют введения дополнительных норм. «Мы, авторы закона прекрасно осознаем все трудности и в реализации этого законопроекта, если он станет законом. Да, есть посредники. Сейчас ситуация на рынке складывается таким образом, что номенклатура товаров уменьшилась у торговых сетей. Соответственно, они попытаются отыграть в ценах. Дальше. Имеет место быть повышение цен, в смысле – торговая надбавка от 50 до 100%. С кондитерами встречался, с молочниками встречался, все очень сильно жалуются на сети. С другой стороны, сети, мы прекрасно понимаем, это проводник, без которого тоже сложно. Поэтому закон концептуально поддерживаем. Посмотрим, дальше будем следить за его прохождением, что из этого получится», – заключил Майоров.

В итоге законопроект был одобрен комитетом Совета Федерации для принятия. Документ был внесен в Госдуму 25 февраля, и предполагает установление предельного размера торговой надбавки (наценки) к отпускным ценам на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Отзывы, предложения и замечания должны быть направлены до 21 апреля.

Москва, Мария Соколова

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