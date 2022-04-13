Санкционный кризис и ажиотажный спрос: «борщевой набор» подорожал на 50-60%

С начала санкционного кризиса инфляция в России достигла в среднем 10%, а так называемый «борщевой набор» подорожал на 50-60%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая сегодня во время «правительственного часа» в Совете Федерации. По его словам, сейчас рост цен замедляется.

«Сегодня ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем. К сожалению, ажиотажный спрос одновременно с сокращением импортных поставок вызвали волну повышения цен», – пояснил Белоусов.

По его данным, в первые три недели после ввода санкций цены на потребительские товары росли в среднем на 2% в неделю, за последние семь дней подорожание составило 0,66%. «Всего с начала действия санкций потребительские цены выросли в среднем на 10%, однако на сахар и так называемый «борщевой набор» – на 50-60%. Продовольственные товары длительного хранения – соль, мука, крупы – на 10-20%. На непродовольственные товары, где высока зависимость от импорта – на 16%», – уточнил вице-премьер.

«Для максимального снижения скачка инфляции по поручению президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми», – сообщил Белоусов.

Москва, Мария Соколова

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