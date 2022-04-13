Прогноз Кудрина: в 2022 году инфляция в России может подняться до 20%

Инфляция в России по итогам 2022 года может подняться 20%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации, выступая сегодня с отчетом о работе своего ведомства за прошлый год.

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%», – сказал Кудрин.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что с начала санкционного кризиса инфляция в России достигла в среднем 10%, а так называемый «борщевой набор» подорожал на 50-60%.

По данным Росстата, инфляция в РФ в марте составила 16,69% в годовом выражении, что стало максимумом в 2015 года.

Москва, Мария Соколова

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