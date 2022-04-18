Госдума рассмотрит вопрос о переназначении Набиуллиной в четверг

В четверг, 21 апреля, Госдума заслушает отчет главы Банка России и решит вопрос о переназначении Эльвиры Набиуллиной на эту должность на новый пятилетний срок. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

По его словам, принято решение провести на текущей неделе три пленарных заседания нижней палаты парламента. Депутаты намерены рассмотреть ряд важных законопроектов, в том числе поправки в Бюджетный кодекс, которые помогут поддерживать бюджетную стабильность регионов РФ в условиях санкционного давления, цитирует Жукова пресс-служба Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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