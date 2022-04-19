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Вторник, 19 апреля 2022, 15:28 мск

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Госдума передумала застраивать без экологической экспертизы территории около Байкала и другие охраняемые природные зоны

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект об упрощении строительных регламентов, который вызвал негативный резонанс при его первом рассмотрении. Депутаты в итоге исправили документ, который изначально отменял необходимость экологической экспертизы при возведении любых объектов инфраструктуры до 31 декабря 2024 года, в том числе в районе озера Байкал и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ) .

Ко второму чтению законопроект был существенно доработан. Так, согласно дополненной редакции, возведение и строительство в особо охраняемой зоне вблизи Байкала будет запрещено. Помимо Байкала, будут защищены от нового строительства все территории, включенные в список ООПТ, подтвердили в Госдуме.

Предполагается, что на таких территориях будет допускаться только строительство новых социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения, нехватка которых наблюдается в населенных пунктах, расположенных в особо защищенных зонах. Уточняется, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры должны осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, а также земельного, лесного, водного и иного законодательства.

В пресс-службе Госдумы уточнили, что законопроект также предусматривает упрощение оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража, индивидуального жилищного строительства. Срок проведения кадастровых работ в этих случаях не должен превышать трех рабочих дней. Также проектом уточняется исчерпывающий перечень документов, необходимых застройщику для возведения объекта капитального строительства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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