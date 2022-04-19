В правительстве РФ ожидают существенное замедление темпов инфляции

Темпы инфляции в России замедляются после стабилизации на финансовых рынках. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая сегодня на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Банк России приступил к снижению процентных ставок, не создавая каких-то рисков для инфляции. Дальнейшее замедление инфляции будет способствовать и снижению процентных ставок в экономике, соответственно, и доступности кредитов для расширения предпринимательской деятельности», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников со своей стороны также подтвердил замедление инфляции. По ее словам, уже можно говорить о ее существенном торможении. «У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить», – пояснил он.

Решетников уточнил, что за неделю со 2 по 8 апреля цены в России выросли на 0,66%, хотя в начале марта инфляция повышалась темпом более 2% в неделю.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства РФ на инфляционную волну, которую ощутили россияне. «Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4 процента, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. Обращаю внимание коллег из Правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо всё: это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – подчеркнул глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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