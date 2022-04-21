Розничная торговля ждет повышения цен почти на 28%

Инфляционные ожидания россиян и бизнеса остаются на высоком уровне. Как следует из результатов апрельского опроса ООО «инФОМ», представители розничной торговли полагают, что в ближайшие три месяца цены могут подняться еще на 28%. Простые россияне более оптимистичны – готовятся к повышению годовой инфляции на 12,5%.

В сообщении Банка России отмечается, что медианная оценка инфляционных ожиданий населения РФ на год вперед в апреле 2022 года снизилась за месяц почти 6 п.п. до 12,5%. Респонденты связывали это с тем, что ожидавшийся месяцем ранее рост цен уже реализовался. При этом участники опроса ссылались на сохранение позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, а также возвращение обменного курса рубля к уровню первых недель года. На этом фоне Индекс потребительских настроений в апреле увеличился и почти вернулся к февральскому уровню.

В то же время ценовые ожидания бизнеса снизились, но остались вблизи исторического максимума с января 2000 года. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца составил 18,0% в годовом выражении, в розничной торговле – 28,8%, уточнил регулятор.

Вместе с тем в апреле прогнозы инфляции профессиональных аналитиков вновь повысились до до 22% (+2 п.п. к марту) по итогам 2022 года. В 2023-2024 годах эксперты ожидают замедления инфляции до 7,6 и 5% соответственно.

При этом Банк России подтвердил свой прогноз, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году. ЦБ объясняет неизбежно высокие цены масштабной структурной перестройкой экономики, которая будет сопровождаться временным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.

Москва, Светлана Антонова

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