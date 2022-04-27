Россия высылает трех норвежских дипломатов

Сегодня в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому была вручена нота об объявлении на основе взаимности «persona non grata» трех сотрудников норвежского диппредставительства в Москве.

«Был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства РФ в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», – подчеркивается в заявлении МИД России.

С российской стороны также было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Москва, Светлана Антонова

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