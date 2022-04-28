«Газпром» опроверг заявления Польши об отказе от российского газа

Отказ Польши от российского газа не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, эта страна получает прежний объем российского «голубого топлива» реверсом из Германии.

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», – констатировал представитель «Газпрома» (цитата по «Интерфаксу»).

Куприянов уточнил, теперь Польша получает тот же российский газ, но из Германии. «После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Объем реверса – около 30 млн кубометров в сутки – почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни», – пояснил он.

Накануне «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию «в связи с неоплатой в рублях». При этом уточнялось, что обе страны являются транзитными. Если будет произведен несанкционный отбор российского газа из транзита в третьи страны, то поставки туда будут сокращены на такой же объем.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»