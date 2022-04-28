Это такая «игра» – «кто первый моргнет»: почему планы Запада не срабатывают против России?

Агрессивные и враждебные действия коллективного Запада против России, в том числе попытки активировать «замороженный» конфликт вокруг Приднестровья, стали напоминать игру «кто первый моргнет или дрогнет». Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, антироссийский проект США и их союзников, как похоже, оказался непродуманным, поскольку дает явно не те результаты, на которые рассчитывали его инициаторы.

«Поняв истинное положение вещей на территории Украины, что не получается бесконечно долго тянуть эту историю, промоутеры проекта «анти-Россия» решили обострить региональную повестку активацией, как им казалось, «замороженных» конфликтов, в том числе приднестровского. Тем более, что аппетиты у Зеленского и гоп-компании растут с каждым днем – они уже запросили $7 млрд в месяц, чтобы снимать это кровавое реалити-шоу под названием «сопротивление отважной «анти-России» русским военным на Донбассе». Несмотря на бравурную риторику, очевидно, что у них вдруг пришло понимание того, что «план» «А» не удался», – пояснил Мартынов.

В то же время эксперт обратил внимание, что в настоящее время, судя по всему, началась реализация Западом условного «плана «Б», поскольку уже очевидно, что у США «явно не получается дальше работать с этим человеческим материалом». «Тех людей на Украине, которые вовлечены в эту процедуру, которые активно готовились, выращивались, оказалось, что их на два месяца буквально хватает – и качественно, и количественно. Соответственно, план «Б», разработанный британской спецслужбой МИ-6, – это не секрет, об этом говорили и год назад, и два, и три – заключается в «разморозке» значимых конфликтов, как они считают, для России – это конфликт в Приднестровье, а также Южной Осетии и Абхазии», – уточнил он.

При этом, как считает Мартынов, аналитическая экспертиза западных спецслужб в этом проекте тоже, мягко говоря, «подхрамывает» – ни Молдавия, ни Грузия «критически не заинтересованы в разморозке какого-либо конфликта на своей территории». «Более того, на фоне украинского кейса и развернувшейся специальной военной операции России по срыву этого украинского сценария «анти-Россия», наблюдая, как это все происходит, еще меньше какого-либо желания в Грузии и в Молдове иметь что-то подобное на своей территории. И надо сказать, что в последние годы, когда только усиливались русофобия и состояние гражданской войны для Украины, – все это, наоборот, укрепило экономические и гуманитарные связи Приднестровья с Молдовой. Даже та торговля, которая велась через Одесскую область, в основном, перешла обратно через Молдову», – отметил он.

Политолог обратил внимание, что конфликты не нужны не только Грузии и Молдавии, но и Румынии, руководство которой также открестилось от намерений обострять обстановку.

«Конечно, эти теракты, эти провокации реализуются руками того же самого нацистского террористического интернационала, который с удовольствием в качестве инструментария используют британские и американские спецслужбы, – ничего нового в этом нет… Но с другой стороны, думаю, они действуют здесь такими широкими мазками, им может и не нужно точное следование какому-то графику, что через неделю все, «размораживаем», например, приднестровский конфликт. Им скорее нужны вот такие вбросы, вплески, которые нервируют всех, и которые в любом случае отвлекают внимание не только широкой общественности, но высшего руководства России, и не только России. Это такая, вариативная игра – где-то да треснет, где-то да лопнет, где-то что-то там случится», – полагает эксперт.

«Мне вообще кажется, что вся эта история не только с Приднестровьем, но и вокруг Украины, вокруг вообще сегодняшней международной повестки с этими санкциями и так далее, – это такая игра «на слабо» или «кто первый моргнет и дрогнет». Понятно, что, так или иначе, это такая обоюдоострая бритва – «бритва Оккама», если хотите, которой машет во все стороны группа западных стран во главе с США», – считает Мартынов.

По его мнению, развитие событий показывает, что Запад и его аналитики оказались не готовы к тому, что Россия выстоит после масштабного давления. «Пока мы точно демонстрируем, я бы даже сказал, удивительную уверенность в себе, правоту в собственных действиях и достаточный запас прочности внутри нашей системы. Это тоже говорит о том, что наши оппоненты пользуются достаточно слабой аналитикой без глубины понимания, как и насколько прочно у нас все устроено, и общественные процессы, и политические, и все остальные. У них очень поверхностное, линейное восприятие того, как устроена Россия вообще и Русский мир. Столько лет изучая, они так ничего изучить и не смогли», – заключил Мартынов.

В Приднестровье 25 апреля неизвестные на автомобиле, приехавшем из Украины, обстреляли из противотанкового гранатомета здание МГБ. На следующий день была атакована воинская часть в селе Парканы, а также взорваны две антенны регионального телерадиоцентра, которые ретранслировали российское радио.

Москва, Мария Соколова

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