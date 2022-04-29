Перспективы пока неочевидны: эксперт оценил решение Банка России о снижении ключевой ставки

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 14% было ожидаемым в условиях замедления экономической активности и снижения ВВП, но перспективы пока неочевидны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, в процессе формирования цен борются две взаимоисключающие тенденции, и пока непонятно, ожидать ли их снижения.

«Снижение ставки все ожидали, потому что нас ждут тяжелые времена в плане экономической активности и снижения ВВП. И ЦБ здесь не может самоустраниться и говорить, что они озабочены только инфляцией, но не экономическим ростом. На них было оказано сильное давление, поэтому снизили ставку настолько, насколько смогли», – пояснил Вязовский.

Экономист также обратил внимание, что инфляция будет выше ключевой ставки – «это уже очевидно». «Хотя инфляция и будет выше ставки, но она все равно снижается, потому что рубль сильно укрепился. У нас импортные товары дорожают, когда рубль ослабляется, и дешевеют, когда рубль укрепляется. И тут тоже не все гладко на самом деле. Это связано с тем, что импортных товаров стало меньше и покупательная способность населения сильно снизилась. Ритейлеры могут, конечно, повысить цены, но по таким ценам покупать население уже не готово. Поэтому тут борются две взаимоисключающие тенденции. Какая из них победит, сказать пока невозможно», – отметил он.

Вязовский считает реальными прогнозы ЦБ по инфляции от 18% и по снижению ВВП в районе 10-11% по итогам года. По его мнению, в такой ситуации у правительства «уже нет мотивации соблюдать бюджетное правило». «Думаю, бюджетное правило будет отменено, потому что вы можете скупать в резервы нефтедоллары, нефтеевро, но, если у вас их арестовывают, – ну, какой смысл. Насколько тема газо-рубля, нефте-рубля будет реализована, это большой вопрос. Пока это тоже неочевидно», – уточнил он.

В то же время эксперт отметил, что рубль обязательно будет укрепляться, если торговля российскими ресурсами за рубли будет реализована. «Это приведет к дальнейшему понижению ставки и инфляции. Все импортные товары остаются у нас в продаже. До начала всех этих событий от трети до половины оценивалось. Ну, допустим, четверть останется жизненно важного импорта, но это все равно существенно. Если рубль будет укрепляться, цены будут падать. И в этом смысл работы ЦБ и Федеральной антимонопольной службы – у нее есть возможности, компетенции и полномочия, чтобы надавить на ритейлеров, которые зачастую поднимают цены, но потом не опускают», – заключил Вязовский.

Москва, Мария Соколова

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