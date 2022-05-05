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Четверг, 5 мая 2022, 12:35 мск

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В Приднестровье перехвачен украинский беспилотник со взрывчаткой

На территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) перехвачен украинский беспилотник со взрывчаткой. Об этом заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, в республике сохраняется повышенный уровень террористической угрозы.

«Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра «Маяк». Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», – пояснил глава МИД ПМР.

По его данным, по трекингу перемещения дрона специалисты пришли к выводу, что он был запушен в шести километрах от границы Приднестровья с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в ПМР произошла серия терактов – было взорвано здание МГБ, две антенны радиотелецентра «Маяк», а также обстреляна воинская часть в селе Парканы. По данным местных силовиков, следы организаторов терактов ведут на Украину.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» российский военный эксперт Константин Сивков не исключал, что украинские войска могут продолжить провокации в Приднестровье. По его оценке, одной из целей Киева является попытка оттянуть силы российской армии из Донбасса.

Тирасполь, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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