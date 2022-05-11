Москва требует официальных извинений: МИД России сделал выговор послу Польши

Стали известны подробности вызова в МИД России посла Польши Кшифштофа Краевски. Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Москва потребовала от Варшавы извинений за «вопиющий акт нападения» на главу дипредставительства РФ в Польше Сергея Андреева.

«Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств – не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. К.Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность Посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше. Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования», – заявил МИД России.

Как сообщал «Новый День», 9 мая на российского посла в Польше Андреева напали во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Российского дипломата окружила толпа, и неизвестный облил его красной краской. Сотрудники полиции помогли послу дойти до машины сквозь толпу.

Москва, Светлана Антонова

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