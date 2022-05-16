«Второй» Вьетнам для США: Вашингтон «кинет» Евросоюз на украинском фронте

США «кинут» Евросоюз на украинском фронте так же, как это сделали в Афганистане. Такое мнение высказал политолог, профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев в эфире Telegram-канала «Изолента». По его оценке, в конечном итоге американская элита поймет, что Украина стала «вторым» Вьетнамом, и Вашингтон начнет двусторонние торги с Россией по урегулированию конфликта.

Как считает эксперт, Европа уже прошла точку невозврата к цивилизованным отношениям с Москвой, в отличие от США. «Европа превратила сама себя в нашего экзистенционального противника. Она сделала конкуренцию с Россией вопросом идеологии, вопросом цивилизационным. Она загнала сама себя в угол. Американцы с нами воюют в глобальную геоэкономическую гибридную войну, которая по определению «война в рамках теории конфликтов» – кто-то чуть-чуть выиграл, кто-то чуть-чуть проиграл. Американцы ни одного шага не сделали, которые загнали бы российско-американские отношения в состояние невозврата. Американцы воюют с нами ограниченную войну», – пояснил Евстафьев.

Эксперт полагает, что в нынешнем украинском конфликте есть аналогия с действиями американских войск во Вьетнаме, и США, в конце концов, прекратят бессмысленное выделение средств киевскому режиму – это лишь вопрос времени. «В тот момент, когда они (США) поймут, что это не мы влезли на Украине во Вьетнам, а это они туда влезли, потому что они за это платят – 40 млрд (долларов)…» – отметил он, добавив, что в самих США уже начали задавать вопросы на тему поддержки Киева и выделения такой значительной суммы.

«И в тот момент, когда в американской элите поймут, что бывшая Украинская ССР, возглавляемая этими киевскими оболтусами-наркоманами, – это такая же прорва, как Вьетнам… Вот в этот момент там возникнет такая очень серьезная партия – а давайте с русскими что-то на что-то «разменяем». А нам «разменять-то» много чего есть с американцами, очень много. И вот в этот момент сценарий ограниченной войны с Россией, причем войны гибридной, реализуется», – прогнозирует эксперт.

При этом политолог полагает, что США не будут учитывать интересы европейцев, и «кинут» Евросоюз, как они это делали прежде. «Как в Афганистане было – европейские военные проснулись в один день в районе базы «Баграм», а американцев нет. Американцы ночью съехали – говорят: «Адьос, не грусти, Амиго, не скучай, не верь, не обещай, мы напишем тебе письмо». Американцев нет, и джипы все талибам оставили. Вот то же самое будет с европейцами. Они в один день проснутся, а американцев нет не только на Украине, но и вокруг Украины, и только приколотая табличка: «я уехала к маме, не жди», – сказал он.

«Вот это будет судьба европейцев. А они нам уже наговорили и наделали столько, что они уже эту точку возврата прошли», – заключил Евстафьев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»