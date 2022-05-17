Должны предстать перед судом: Госдума готовит протокольное поручение о запрете обмена нацистских преступников

Сегодня нижняя палата российского парламента планирует принять протокольное поручение о необходимости привлечь к суду нацистских украинских преступников, их обмен должен быть запрещен. Соответствующее распоряжение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему озвучил депутат от «Справедливой России – За правду» Анатолий Вассерман. «Террористическая группировка Украина заявила, что сдача боевиков нацистского полка «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация) – это первый шаг к их освобождению путем обмена. Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Полагаю, необходимом принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников – от тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками», – подчеркнул Вассерман, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Володин поддержал эту инициативу и со своей стороны обратился к комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение. «Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», – подчеркнул он.

«Наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличии от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной. Это одна из целей специальной военной операции, давайте следовать решению этой задачи», – заключил спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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