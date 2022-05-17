МИД направил в Госдуму предложения по выходу России из ВТО и ВОЗ

Министерство иностранных дел РФ направило в Госдуму список соглашений России с международными организациями, чтобы решить вопрос об их денонсации. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой на заседании X Парламентских встреч в Совете Федерации.

«МИД направил в Госдуму список таких соглашений, вместе с Советом Федерации планируем проанализировать и предложить денонсировать эти соглашения. Россия вышла из Совета Европы. Теперь на очереди выход из ВТО (Всемирной торговой организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами», – уточнил Толстой.

Парламентарий обратил внимание, что для России «безблагодатным» опытом стало членство в целом ряде международных наднациональных организаций, «которые пытались навязать нам свои правила, которые они сейчас так легко отказались соблюдать». «Предстоит провести работу по пересмотру международных обязательств, договоров, которые приносят не пользу, а прямой ущерб нашей стране», – заключил Толстой.

Ранее сегодня стало известно, что законопроект о денонсации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО) будет возвращен его авторам – депутатам из «Справедливой России – За правду». Такое решение принял комитет Госдумы по экономической политике после заключения правового управления при отсутствии отзыва правительства РФ.

Москва, Мария Соколова

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