Источники в Киеве: положение ВСУ в Донбассе близко к критическому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о тяжелом положении ВСУ в Донбассе, сообщают источники.

Фронт начинает «сыпаться», украинские военные под натиском наступления российских сил вынуждены покидать свои позиции. Последние подконтрольные Киеву крупные города на луганском направлении Лисичанск и Северодонецк вот-вот будут освобождены. Зеленский надеялся устроить здесь Сталинград и не давал отмашки на отступление, отмечают источники.

По имеющимся данным, главком ВСУ Валерий Заслужный уже доложил Зеленскому о ситуации в Северодонецке. Киев не обладает достаточными резервами, чтобы исправить ситуацию. Российские силы совместно с НМ ЛНР выдавливают противника с занятых позиций. Многие украинские военнослужащие не являются профессионалами и давно потеряли всякую мотивацию. Некоторые отряды начинают отступать из Северодонецка, пока кольцо окружения не сомкнулось окончательно. Эксперты уверены, что покидать город нужно было до того, как российские силы окончательно взяли Попасную. Бои за этот город шли два месяца и завершились успехом благодаря участию бойцов «ЧВК Вагнера», уверен военкор Юрий Котенок.

Советник Зеленского Алексей Арестович считает, что около Попасной сейчас идут самые тяжелые бои.

«Где самая напряженная задница? Это Попасная, в сторону Бахмута туда. И, условно говоря, еще чуть юго-западнее. <...> В принципе, учитывая степень истощения наших войск и проблематику, которая там существует, связанную со сложностью снабжения, связанную с тем, что нет сил, поскольку люди в непрерывных боях, ситуация там складывается для нас неприятная», – заявил Арестович.

В бедственном положении армии военные винят Зеленского, который до последнего отказывается давать разрешение покинуть позиции и отступить к линии обороны.

Киев – Москва, Екатерина Попова

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