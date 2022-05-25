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Среда, 25 мая 2022, 12:03 мск

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«Пусть привыкают»: спикер Госдумы анонсировал выплаты внешнего долга РФ рублями

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Россия будет выплачивать внешний долг рублями – все необходимые средства для этого есть. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Минфина США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга РФ.

«Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение. Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях», – подчеркнул глава нижней палаты парламента в комментарии в своем телеграм-канале.

«Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке. Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали», – пояснил Володин.

«А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», – заключил спикер Госдумы.

Стоит отметить, что накануне Володин поручил профильным комитетам Госдумы изучить вопрос приостановки выплат РФ по внешнему долгу до «разморозки» активов Банка России недружественными государствами. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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