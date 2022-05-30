«Цена истерии»: идет «игра» на повышение стоимости продовольствия

Общемировая истерия о грядущем глобальном голоде не соответствует реальности и является исключительно игрой на повышение цен, создавая реальную угрозу продовольственной безопасности. Как передает РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, прогнозы по потреблению зерна в мире не учитывают всех реально существующих факторов.

«Истерия на тему о грядущем голоде, которая довольно плохо закончится в конечном итоге, это игра на повышение цен. А эта игра на повышение цен и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности. Потому что никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия, никаких опасений в отношении дефицитов возможных по ресурсам – их просто нет и быть не может. Притом, что, да, запасы снижаются в предстоящем сезоне, но они снижаются, пардон, до 6-летнего минимума», – пояснил Злочевский.

Для сравнения президент Российского зернового союза привел данные общемировых недельных запасов продовольствия. «Если говорить о тех же, как в неделях оценивают запасы… будет не на 18 недель, а на 16 (в этом сезоне). Но, напомню, в сезоне 07-08 годов было 11 недель. В чем катастрофа-то? А цены выше, чем в 07-08-м годах на текущий момент. Вот тогда был рекорд поставлен как раз из-за того, что переходящие запасы были низкие», – констатировал он.

«Цены-то исходя из фундаментальных факторов объективно должны падать и валиться достаточно сильно, не просто снижаться по чуть-чуть. Кардинально больше запасов. Запас прочности, в общем-то неплохие урожаи», – полагает эксперт.

При этом Злочевский назвал ряд объективных данных, которые не были учтены в общемировых прогнозах. «Если мы посмотрим на показатели по странам-потребителям, мы удивительное обнаружим... Притом, что потребление общемировое – все прогнозы не снижают, а только наращивают. Узбекистан миллион прибавит внутреннего урожая, Египет тоже прибавляет. А это крупные потребители, которые закупают с мирового рынка. И у них свои урожаи будут неплохие, у них никакой засухи нет. А это значит, что они должны снижать потребление с мирового рынка. А в прогнозах это отсутствует. Довольно странная информационная картина… объективно должно привести к тому, что когда истерия закончится, и психология перестанет работать на нагнетание цены, – цены просто обвалиться должны до реального состояния фундамента, на котором базируется все мировое снабжение. А это баланс. Вот данные по балансу говорят, что вообще ни о какой угрозе речи не идет в принципе по продовольственному снабжению», – подчеркнул глава Российского зернового союза.

«Если бы истерии этой сегодня не было, не нагнеталась обстановка в отношении продовольственного снабжения, и не стояли бы рогатки на логистических путях стоимости, транспортировки и страхования грузов… Откуда, собственно говоря, нагнетание цены, в том числе, происходит, то мировая цена бы была не выше $300 с копейками за тонну против сегодняшних – $440-450. Вот это цена истерии», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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