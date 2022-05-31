«Законы спекулятивного рынка»: рост цен на продукты питания в России завышен в 2-3 раза

В России цены на продукты завышены в 2-3 раза, что способствует наживе олигархов и обеднению основной массы населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Зубрилин, выступая сегодня на заседании круглого стола. По его словам, одной из причин повышения стоимости продовольствия стали посреднические предприятия.

«Следует обратить внимание на торговые сети и цепочки посредников, поставляющих продукты питания. Известно, что чем больше посредников, тем выше цена на товар. Потому что каждый посредник увеличивает прибавочную стоимость товара и присваивает ее себе, что ведет к искусственному росту цен. Наличие нескольких посредников увеличивает количество нахлебников у производителей продуктов и товаров, которые могли бы быть в 2-3 раза дешевле», – подчеркнул Зубрилин.

Депутат привел данные социологов, что исключение посредников позволит в два раза снизить оплату за жилье, а цены на бензин – в три раза. При этом Зубрилин обратил внимание на зависимость цен от курса доллара.

«Нам 30 лет говорили о зависимости цены от курса доллара. Но он все эти годы был как нипель. Рост курса доллара обеспечивался мгновенно, а при снижении курса доллара цены стояли, как скала. Это доказывает, что никакой фактической привязки к доллару на самом деле не существует, а есть спекулятивный обманный трюк, применяемый банками и финансистами для ухода от ответственности перед населением за необоснованное повышение цен во всем спектре товаров и услуг», – пояснил он.

«Именно за счет этого в известной степени олигархи наживают свои капиталы. В ситуации, когда нет роста производства, нет роста качества, банкиры и финансисты придумывают себе виды незаработанных доходов за счет объявления псевдо-инфляции с последующим ростом цен на товары и услуги, на продукты, лекарства и сказками про доллар», – констатировал парламентарий.

При этом Зубрилин отметил, что ссылки «на политические проблемы могут быть, конечно, актуальны, но только частично». «Даже в условно хорошие времена цены всегда ежегодно росли, и курс доллара постоянно был негативной проблемой для населения. Дефолты и экономические катастрофы случались регулярно как по расписанию – 1992 год, 1994, 1998, 2003, 2008, 2012-й. И сегодняшний кризис не новый, а очередной», – сказал он.

«Если ценовую политику на потребительском рынке привести к естественному уровню и уйти от необоснованных цен и спекулятивных форм торговли, цена на хлеб, молоко, овощи и фрукты может быть снижена в 3-4 раза. А что происходит по факту… Продукты выросли в 2 раза (в цене), лекарства в 1,5, ожидается с 1 июля рост квартплаты и коммунальных платежей. Инфляция за несколько месяцев уже съела 50% от доходов. И пока индексация дойдет до реальных выплат, инфляция ее тоже съест. Так неоднократно уже бывало в 90-е годы, потому что законы пресловутого российского спекулятивного рынка диктуют нам это все 30 лет», – заключил Зубрилин.

Москва, Мария Соколова

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