«Это только цветочки»: почему России не выжить при сохранении нынешней экономической системы?

Для России последствия западных санкций еще впереди, а без изменения экономической политики для развития страны неизбежно встанет вопрос о ее выживании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов сегодня в столичном парламенте на круглом столе по необоснованному росту цен. По его оценке, нынешняя система нацелена на обогащение небольшой части богатых россиян и обеднение основной массы населения.

«Совершенно неравным образом в распределении результатов экономической деятельности представлены интересы различных групп населения. Проще говоря, богатые, сверхбогатые получают все или практически все, – ну, а трудящееся большинство, увы, действительно получает очень маленькую долю в том скромном экономическом росте, который есть», – констатировал Парфенов.

Парламентарий обратил внимание, что ряд принятых правительством РФ антикризисных мер «не способствуют решению проблемы роста цен, а в некотором смысле, даже наоборот». «За последние лет 20 средний рост цен составил в нашей стране 550%. То есть, покупательная способность рубля, зарплаты кровно заработанной большинства упала в 5,5 раз. Причем, нужно понимать, что это усредненный показатель. Условно говоря, если на 20% за это время подорожали, к примеру, моторы для яхт, а масло, допустим, подорожало на 1000%, то для простого человека масло несколько важнее. Вот эта неравномерность сильнее зачатую бьет по товарам народного потребления, лекарственным препаратам, продуктам питания», – пояснил он.

«Та политика таргетирования инфляции, которая проводится Центральным банком с благословения правительства России, тоже вызывает очень много вопросов. Как минимум, все последние годы всегда закладывается в проекте федерального бюджета по 4% инфляция. Мало того, что саму по себе эту цифру можно подвергать дискуссии, так еще она никогда не выполняется... То есть, люди в реальном выражении становятся беднее», – подчеркнул Парфенов.

Депутат Госдумы также отметил, что удорожанию продукции «в существенной мере способствует налоговая система». «НДС вообще-то является налогом на развитие. Стоимость всей продукции увеличивается, значит она становится менее конкурентоспособной. Народ способен меньше продуктов покупать, и тем самым возникает дополнительное лимитирование для роста производства. На наш взгляд, НДС нужно отменять, а выпадающие доходы из бюджета можно компенсировать за счет альтернативных мер. В частности, за счет отмены бюджетного правила, «налогового маневра». До сих пор существует достаточно странная ситуация, когда экспортеры природных ресурсов имеют возможность беспошлинно вывозить свою продукцию за рубеж, а налог на добычу полезных ископаемых при продаже их внутри страны, он прямым образом влияет на рост цен на энергоносители, что по цепочке влечет удорожание остальных продуктов, производимых отечественной промышленностью и сельским хозяйством», – констатировал он.

«То, что нынешнее положение дел сохраняется на протяжении длительного времени, – это конечно не случайность. Если это выгодно для владельцев капитала, для тех, кто владеет средствами производства, то, конечно, в значительной мере именно в их интересах осуществляется та и государственная, и экономическая, и социальная политика, которая способствует консервации положения, при котором есть возможность обогащаться за счет достаточно тяжелого положения трудящегося большинства», – заявил Парфенов.

В этой связи депутат считает, что пора «уйти от этой политики». «Вот эти требования – отмена НДС, пересмотр всей налоговой системы, стабилизация курса рубля, отход от прежней политики таргетирования инфляции, необходимость развивать собственные отечественные торговые сети… рост доходов населения. Не просто, как сеятель, раздать деньги, а для того, чтобы повысить покупательную способность, чтобы раскрыть возможности для развития отечественной промышленности. Вот те меры, о которых говорят коммунисты уже достаточно давно. Это не наши «хотелки». Это объективное требование текущего момента, который сейчас уже не просто стучится, а ломится в двери. В новой и международной, и экономической обстановке прежними методами мы уже не достигнем прежнего экономического результата. Нужно действовать по-другому», – полагает он.

«Это то, без чего выжить в исторической перспективе просто не получится. Не хочу сгущать краски, но нужно понимать, что сейчас вот тот рост цен, с которым мы столкнулись, перебои в цепочках поставок, логистические сложности и прочее – это только «цветочки». Главные последствия санкций, которых с каждым днем все больше, – они, к сожалению, еще видимо впереди, и то, что связано с безработицей, с резким падением доходов населения, свертывание производств, примитивизация экономических процессов и много чего еще. К сожалению, нам еще предстоит все это на себе испытать. И вот если мы сейчас мобилизуемся в экономическом смысле, у нас есть шанс смягчить максимально эти последствия, и до известной меры даже приобрести динамику развития с опорой на собственные силы», – считает парламентарий.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мышление у лиц, принимающих решение по всей иерархии властной вертикали, – оно менялось в соответствии с изменением обстановки. Потому что сейчас промедление смерти подобно. Вот нам президент говорит уже два десятилетия – времени на раскачку нет. Вот сейчас его действительно нет…» – заключил Парфенов.

Москва, Мария Соколова

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