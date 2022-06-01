«Это фактически грабеж и мародерство»: провал импортозамещения и рост цен в России стали ключевыми проблемами

Провал импортозамещения и рост потребительских цен становятся для России ключевыми проблемами, которые должны быть рассмотрены не только с точки зрения – что делать дальше, но и с ответом на вопрос – кто виноват. Об этом заявил депутат Московской городской думы от КПРФ Павел Тарасов, выступая накануне на заседании круглого стола в столичном парламенте. По его оценке, на этом фоне подорожание жизни спровоцировало также сильное имущественное расслоение российского общества.

«Цены могут расти… Проблемой это становится, когда имущественное расслоение, когда все доходы государства сосредоточены в руках маленькой группы людей, которые присосались паразитами к государственной системе», – полагает Тарасов.

В этой связи депутат обратил внимание на недавний скачок цен на гречку и сахар. «Это монопольный сговор торговых сетей. И мы это видели, когда происходили всплески на те же гречку и сахар. Совершенно нерыночными способами формировалась цена, и всплеск специально подталкивался. То есть, торговые сети, чтобы показать, что этот товар дефицитный, выкладывали по чуть-чуть, задирали цены и раскручивалась паника на рынке. Да и потом цены отыгрывались достаточно медленно», – пояснил он.

«Это должно быть предметом жесточайшего регулирования, причем – не в режиме штрафов, а в режиме ликвидации тех организаций, которые организуют такие вещи, с полным изъятием всех наворованных денег. К сожалению, в рамках рыночной экономики это практически невозможно. Но это фактически грабеж населения во время паники, мародерство такое», – подчеркнул парламентарий.

При этом Тарасов отметил, что созданная в государстве система и отсутствие реального импортозамещения перекладывают всю тяжесть роста цен на людей с небольшими доходами. «Откуда возникает проблема обесценивания? Откуда раскручивается инфляция?.. У нас в покупательной стоимости тех денег, которые мы получаем как зарплату, существенную часть занимают товары иностранного производства. В условиях отсутствия импортозамещения, как только скачет курс доллара, мы резко нищаем все. И нищаем ровно за счет того, что собственного производства у нас нет. У нас в покупательной корзине не самых бедных слоев населения, чуть богаче, есть вклад иностранных товаров. И как только он становится дороже, это раскручивает инфляцию, потому что все топ-менеджеры – все, кто реально влияет на зарплаты и доходы населения, они себе увеличивают зарплаты. Это приводит к росту цен, рост цен приводит к раскручиванию дальнейшему инфляции», – подчеркнул он.

«На этом фоне те, кто наверху, они свои доходы как-то сохраняют, а все остальные начинают стремительно нищать, даже те, кто эти иностранные товары в принципе не покупает за всю свою жизнь никогда», – отметил депутат.

Как считает Тарасов, импортозамещение продовольственных товаров вполне реально осуществить в ближайшей перспективе. «Полный запрет должен быть покупки продовольственных товаров (за рубежом). Мы можем полностью все продовольственные товары производить у себя в стране. А во-вторых, по непродовольственным товарам… ну, и самое сложное, конечно, высокотехнологичные вещи типа микроэлектроники, в которой мы отстаем на десятилетия. В это, конечно, надо было вкладываться, когда были огромные нефте-долларовые доходы, которые должны идти в инвестиции, а не в проедание. И тогда бы мы сейчас не столкнулись с проблемами санкций и с проблемами роста цен», – полагает он.

«Это вообще должно быть вопросом не только что делать, а в том числе – кто виноват», – заключил Тарасов.

Москва, Мария Соколова

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