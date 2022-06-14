Депутат Госдумы сообщил о готовности Сирии признать независимость ДНР

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности признать независимость Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы и сирийского парламента Дмитрий Саблин, передает «Интерфакс».

«МИД Сирийской Арабской Республики будет рекомендовать признать ДНР, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад», – сказал Саблин.

По его словам, соответствующее обращение главы ДНР Дениса Пушилина привезла в Дамаск министр иностранных дел республики Наталья Никанорова.

Саблин в настоящее время находится в САР, где принимает участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. Также в Сирию приехала делегация ДНР во главе с Никаноровой.

Депутат уточнил, что рассказал главе МИД о ситуации в зоне проведения специальной военной операции, «о наемниках из 55 стран, которые воюют против нас на Донбассе, как они делали это и в Сирии». «Рассказал об освобождении Мариуполя и нашей работе по спасению его жителей. О подготовке Мариупольского трибунала над нацистами, чьи руки в крови мирных жителей», – отметил Саблин.

Парламентарий напомнил, что возможность признания ДНР предварительно обсуждалась на встрече российской делегации с президентом САР Башаром Асадом в декабре 2021 года.

По его словам, Микдад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом и напомнил, что несколько лет назад бои шли в непосредственной близости от здания МИД САР.

Москва, Андрей Дорофеев

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