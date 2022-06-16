Набиуллина ответила на вопрос, будут ли запрещены евро и доллар в России

Банк России не планирует запрещать хождение американского доллара в стране. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом она заверила, что россиянам не грозит заморозка валютных вкладов.

Как считает Набиуллина, действующие в России валютные ограничения нужно отменить. «По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и, мое мнение, большинство из них должны быть сняты», – пояснила глава Банка России, отвечая на вопросы ведущего сессии ПМЭФ, депутата Госдумы Андрея Макарова.

Москва, Светлана Антонова

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