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Четверг, 16 июня 2022, 17:05 мск

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Набиуллина ответила на вопрос, будут ли запрещены евро и доллар в России

Банк России не планирует запрещать хождение американского доллара в стране. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом она заверила, что россиянам не грозит заморозка валютных вкладов.

Как считает Набиуллина, действующие в России валютные ограничения нужно отменить. «По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и, мое мнение, большинство из них должны быть сняты», – пояснила глава Банка России, отвечая на вопросы ведущего сессии ПМЭФ, депутата Госдумы Андрея Макарова.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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