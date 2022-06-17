«Никакого влияния на рост цен…» Гильдия российских хлебопекарей оценила поддержку отрасли со стороны правительства РФ

Меры правительства РФ по поддержке хлебопекарной отрасли являются неэффективными, а выделенные на это средства несерьезными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК) Юрий Кацнельсон сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, проще и действенней оказалось бы стимулирование спроса путем поддержки малообеспеченных слоев населения.

В частности, глава РосПиК обратил внимание, что гильдия не обращалась в Госдуму, в правительство и в Минсельхоз с просьбой увеличить субсидии отрасли на фоне того, что ранее выделенные средства до сих пор не освоены. «Все началось с того, что президент РФ обратил внимание правительства на рост цен на продовольствие. И правительство решило по отношению к хлебу этот вопрос решить так – залить или капнуть, рассуждайте сами в эту сторону, немножко денег. Это было в 21-м году – 1,8 млрд рублей. Было ли оказано влияние на рост цен? Никакого. Но зато бизнес столкнулся с серьезной проблемой. Во-первых, нужно было заполнять энное количество бумаг, не всегда очень понятных и ясных. А, во-вторых, нужно держать цену, нельзя повышать ее, таким образом было введено некое частичное регулирование, что противоречит базовым основам экономики», – пояснил он.

При этом Кацнельсон отметил, выделенная правительством РФ сумма «несерьезная», и не решит проблем роста цен – особенно для необеспеченных слоев населения. «Как 2,5 млрд (рублей) тонким слоем размазать почти на 18 тысяч субъектов хлебопечения в РФ? Мы все знаем арифметику, и мы видим, что это очень небольшие деньги, я бы сказал, деньги несерьезные. Нужны ли они? На наш взгляд, нужно стимулировать спрос. У нас есть в стране по разным оценкам от 18 до 19 млн жителей, которые малообеспеченные. И уже не первый год в правительстве пылится прекрасная программа, разработанная Минпромторгом, чтобы люди получали специальные талоны, сертификаты, по которым они могут получать необходимый набор продуктов, и в первую очередь, это конечно хлеб. Тем самым мы стимулируем потребительский рынок и соответственно стимулируем производство», – констатировал он.

«Это не самые эффективные регуляторные меры. Понятно, в масштабах бюджета РФ 2,5 млрд рублей это очень небольшие деньги, и они никак серьезно не повлияют на бюджет РФ. Но то, что доходит до некоторых субъектов хлебопечения, те, которые хотят получить эти деньги, – они никак существенно не играют роль в экономике этого предприятия. Существенную роль играет стимулирование спроса», – подытожил Кацнельсон.

Москва, Мария Соколова

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