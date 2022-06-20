Алексей Суконкин объяснил укрепление позиций ВСУ в районе Артемовска

Украинское военное командование готовится к боям в районе Артемовска. На это указывает прибывающее сюда подкрепление, а также поставляемая техника и вооружения.

Писатель и военный эксперт Алексей Суконкин объяснил, почему этот город так важен для ВСУ, а также рассказал, почему именно здесь ожидаются ожесточенные столкновения с противником.

Оборонительные позиции, на которых стоят украинские войска, готовились долгое время, подчеркнул эксперт. Это не просто окопы с блиндажами, а серьезно укрепленные подземные объекты и огневые точки, залитые бетоном. Если учесть еще и минные поля, то на выходе получается крайне непростая цель для штурма.

«Подразделения украинской армии, дислоцированные в районе Артемовска, упорно цепляются за этот город, чтобы удержать выступающую вглубь ДНР линию фронта. ВСУ месяцами готовились к оборонительным боям здесь, окапываясь и наращивая вооружение. Глубокие, хорошо построенные и хорошо расположенные системы траншей и бункеров достаточно укреплены, чтобы выдержать артиллерийские атаки. Подобные укрепрайоны можно взять пехотой, но ценой больших потерь, которых у нас избегают. Поэтому здесь работает артиллерия», – объяснил Суконкин.

Укрепляли это район неспроста, отметил он. Для оборонительной стратегии Киева он имеет критическое значение. Здесь пролегают логистические магистрали, по которым снабжаются украинские подразделения.

«Не зря на днях где-то под Артемовском побывал украинский президент Зеленский. Он совершил «турне» в южных областях страны в попытке поднять боевой дух в подразделениях, численность которых неуклонно падает. Этот визит подтверждает стратегическую важность укрепрайона для Киева. Высокая логистическая значимость города вынуждает командование ВСУ подтягивать резервы, а также перебрасывать сюда оружие, в том числе и поставленное Западом», – рассказал писатель.

Взятие Артемовска является ключевой задачей войск освободителей, поскольку в таком случае будет открыта дорога к центральной части ДНР, пока еще занятой ВСУ.

«Украинское военное руководство понимает, что в случае потери Артемовска, донбасская группировка ВСУ окажется в критическом положении. Гарнизон Лисичанска при этом будет лишен путей снабжения и отхода, что вместе с прорывом линии обороны неминуемо обернется большими проблемами», – резюмировал Суконкин.

Сложившая здесь ситуация напоминает операцию по освобождению Попасной штурмовыми подразделения «ЧВК Вагнера». Противник также создал там мощный укрепрайон, подтянул резервы и был настроен на длительное сопротивление. Город был освобожден в начале мая, а наступление от него развилось сразу на нескольких направлениях, получив название «цветок Попасной».

Москва, Екатерина Попова

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